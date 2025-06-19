«البلديات والنقل» تناقش دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز بيئات العمل الآمنة

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم دائرة البلديات والنقل «أسبوع السلامة والصحة المهنية 2025» خلال الفترة من 23 إلى 27 يونيو الجاري، التي تنطلق فعالياته بعقد «منتدى السلامة والصحة المهنية»، الذي يقام على مدى يومين، تحت شعار «النمو في الذكاء الاصطناعي والرقمنة: قفزة في الاتجاه الصحيح للسلامة والصحة المهنية في مكان العمل».

ويعكس توجهات الدائرة نحو تسخير التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لخلق بيئات عمل آمنة ومستدامة، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتقليل الحوادث والإصابات المهنية.

يُعد المنتدى محطة استراتيجية لاستشراف مستقبل السلامة والصحة المهنية في أبوظبي، حيث يركز على توظيف التقنيات المتقدمة مثل تحليل البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، والواقع المعزز والافتراضي في التنبؤ بالمخاطر والتعامل معها بفاعلية.

وأكد الدكتور سالم الكعبي، مدير عام شؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل، أن المنتدى يمثل محطة استراتيجية لرسم ملامح مستقبل السلامة والصحة المهنية.