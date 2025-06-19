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بتوجيهات منال بنت محمد.. إطلاق برنامج «SheLeads» للقيادات النسائية المستقبلية 23 يونيو

بتوجيهات منال بنت محمد.. إطلاق برنامج «SheLeads» للقيادات النسائية المستقبلية 23 يونيو
20 يونيو 2025 01:04

دبي (الاتحاد)

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وجهت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بإطلاق برنامج «SheLeads» للقيادات النسائية المستقبلية خلال الفترة من 23 إلى 27 يونيو 2025 في فندق ماندارين أورينتال جميرا بدبي، بالتعاون مع كلية آشريدج هالت الدولية لإدارة الأعمال بالمملكة المتحدة، وذلك في خطوة استراتيجية جديدة تهدف إلى استمرارية دعم كفاءة المرأة وتأهيلها لشغل مناصب قيادية في المستقبل.
يُعقد البرنامج الممتد لخمسة أيام متتالية بمشاركة 25 قيادية من المستويات القيادية المتوسطة من 13 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف إلى الاسهام في تأهيل المشاركات لقيادة المستقبل من خلال صقل مهاراتهن وتلبية تطلعاتهن نحو أداء أكثر تأثيراً في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، وتطوير قدراتهن لتولي أدوار مستقبلية محتملة في المناصب القيادية ومواقع صنع القرار بالدولة.
ويأتي البرنامج انعكاساً للدور الجوهري الذي تلعبه سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم في سياق تعزيز القدرات القيادية للمرأة الإماراتية، وتأكيداً على دعم دبي الراسخ لاستمرارية تمكين المرأة في مختلف الميادين، ويشير في ذات السياق إلى الالتزام المُتجدد لمؤسسة دبي للمرأة بتوفير فرص تدريبية ومبادرات تخضع لمقاييس عالمية عالية الجودة وتسهم في بناء مستقبل قيادي مزدهر للمرأة العاملة.
ويُناقش البرنامج من خلال مواضيعه المتنوعة عدداً من المحاور القيادية كأهمية إبراز نقاط القوة والتأثير، كيفية بناء فرق عمل ذات كفاءة مميزة، التفكير الاستراتيجي ودوره في الأداء المهني، القيادة والإلهام، بالإضافة للعديد من الجلسات النقاشية والمحادثات البناءة وغيرها من المحاور الثرية في أجندة البرنامج.

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