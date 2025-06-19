«جاهزية» يطلق أكاديمية تخصصية لطب الطوارئ في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق برنامج الإمارات الوطني للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية»، أمس، «أكاديمية العين لطب الطوارئ» كأول أكاديمية مهنية تخصصية في طب الطوارئ في الدولة، تهدف إلى بناء القدرات في هذا المجال ورفع مستوى التأهب لدى الكوادر الوطنية من خط الدفاع الأول من خلال منظومة تدريبية موحدة ومعتمدة دولياً، تطبق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وتسعى الأكاديمية إلى توحيد معايير التدريب الطبي المهني في المستشفيات الحكومية والخاصة بالدولة، بما يتماشى مع الأنظمة والتشريعات الصحية والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة بدبي ودائرة الصحة أبوظبي والمناطق الطبية الحرة.

ويأتي إطلاق الأكاديمية بعد نجاح المرحلة التجريبية التي امتدت خمس سنوات تم خلالها تدريب آلاف الأطباء والممرضين والمسعفين في مستشفيات العين.