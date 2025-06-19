ريم الهاشمي: الإمارات تقدّر شراكتها المتنامية مع أيرلندا

أبوظبي (وام)

ترأست معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وفداً رفيع المستوى من وزارة الخارجية وعدد من الجهات الحكومية في زيارة رسمية إلى العاصمة الأيرلندية دبلن خلال الفترة من 12 إلى 13 يونيو.

وسلّطت الزيارة الضوء على الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وأيرلندا، وأكدت التزام الدولة بتعزيز شراكاتها مع أيرلندا في القطاعات الرئيسة ذات الاهتمام المشترك.

وصرحت معاليها تعليقاً على الزيارة بأن «دولة الإمارات تقدّر شراكتها المتنامية مع أيرلندا، وتؤمن بوجود فرص واعدة لتعزيز تعاونها في مختلف القطاعات، هذه الزيارة تعكس التزامنا المشترك بدفع عجلة الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام».

وفي مستهل الزيارة، عقدت معالي الهاشمي مباحثات مع معالي نيل ريتشموند، وزير دولة للتنمية الدولية والشتات ركزت على تعزيز التعاون في مجال التنمية الدولية والتنسيق متعدد الأطراف.

كما التقت معالي الهاشمي مع معالي هيلين ماكنتي، وزيرة التعليم والشباب، حيث أبدى الجانبان حرصهما المشترك على تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والتعليم والبحث العلمي.

وشهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال الإماراتي - الأيرلندي بهدف دعم التعاون في القطاع الخاص وتوسيع آفاق العلاقات الاقتصادية.