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علوم الدار

«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة سريلانكا لدى الدولة

«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة سريلانكا لدى الدولة
20 يونيو 2025 01:02

أبوظبي (وام)

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تسلّم عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد أروشا فينوديني كوراي، السفيرة الجديدة لجمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية لدى الدولة. 
وتمنّى للسفيرة التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها، مؤكّداً حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها مع جمهورية سريلانكا في شتّى المجالات.
ومن جانبها، أشادت السفيرة الجديدة بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

سريلانكا
الإمارات
عمر عبيد الشامسي
عمر الشامسي
وزارة الخارجية
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