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علوم الدار

سعود بن صقر وسفير ماليزيا يبحثان تعزيز التعاون

سعود بن صقر خلال استقبال سفير ماليزيا (وام)
20 يونيو 2025 01:04

 رأس الخيمة (وام)

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، داتو تنغكو سراج الزمان بن تنغكو محمد عاريفين، سفير ماليزيا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.
ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير والوفد المرافق له، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات مع ماليزيا في مختلف المجالات.
كما جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، عبّر السفير عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالمكانة الإقليمية والعالمية لدولة الإمارات، وعلاقات التعاون بين البلدين الصديقين، والنهضة التنموية التي تشهدها إمارة رأس الخيمة.

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