سلطان القاسمي يترأس اجتماع «الشارقة للنقل البحري»

الشارقة (وام)

ترأّس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للنقل البحري، صباح أمس الخميس، اجتماع مجلس الأمناء في مقر الأكاديمية.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع تخريج 23 خريجاً وخريجة في الدفعة الثانية من طلبة الأكاديمية، الذين أنهوا دراستهم وتدريبهم العملي ليحصلوا على شهادة البكالوريوس في تخصصاتهم العلمية.

كما اعتمد المجلس التصاميم الخاصة بالمبنى الوقفي، والذي يعود ريعه لصالح دعم الأكاديمية، وهو عبارة عن بناية سكنية على مساحة 929 متراً مربعاً.

واعتمد المجلس إطلاق برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال البحرية، ليكون أحدث البرامج التي تقدمها الأكاديمية، والتي تسعى إلى الحصول على الاعتراف الدولي لبرامجها، كما اعتمد لائحة التنظيم الأكاديمي وإضافة إدارة جديدة تسمى التخطيط الاستراتيجي.

وثمّن المجلس الجهود الإدارية والأكاديمية التي بُذلت خلال الفترة الماضية، خاصة في مجال التدريب العملي للطلبة والعمل على تطويره بما يسهم في تقديم أفضل أنواع الممارسة العملية للطلبة ليكونوا في أفضل المستويات العالمية بعد التخرج وممارسة العمل.

وناقش المجلس مجموعة من الموضوعات الخاصة بالأكاديمية في الجوانب الإدارية والأكاديمية والفنية والاجتماعية المختلفة، واطلع على التقارير الدورية التي تبيّن مدى التطور والتقدم في الأكاديمية وخطط العمل المستقبلية لتحقيق الأهداف الموضوعة، وتقارير اللجان الداخلية الدائمة، حيث تم وضع العديد من التوجيهات التي تسهم في تطوير المستوى العلمي والعملي لطلبة الأكاديمية.

واطلع المجلس على تقرير الدكتور هاشم عبد الله بن سرحان الزعابي، مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري، الذي تناول سير عمل الأكاديمية خلال الفترة الماضية، وما تحقق من منجزات على مستوى الجوانب الأكاديمية والإدارية ومتابعة تنفيذ الخطط التي وضعها المجلس للأكاديمية.

واستعرض الزعابي، جهود الأكاديمية في تطوير المناهج الدراسية والبرامج ومراجعتها المستمرة لضمان تميّزها ومواكبتها لأحدث التطورات في مجالات التخصّصات التي تقدمها لمنتسبيها من الطلبة، والعمل على توفير أفضل البرامج وأحدثها والأنشطة التدريبية المصاحبة للدراسة الأكاديمية.