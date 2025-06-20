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عبدالله بن زايد يلتقي وزير المالية والإيرادات الوطنية الكندي

عبدالله بن زايد يلتقي وزير المالية والإيرادات الوطنية الكندي
20 يونيو 2025 10:47

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي فرانسوا فيليب شامبين، وزير المالية والإيرادات الوطنية في كندا، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها سموه إلى العاصمة أوتاوا.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وكندا، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين المشتركة وأولوياتهما التنموية.

كما استعرض سموه ومعالي فرانسوا فيليب شامبين، سبل تطوير وتنمية مسارات التعاون المشترك في عدد من المجالات، لا سيما الاقتصادية والمالية، إلى جانب دعم آليات التعاون في مجال الاستثمار بين القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين.

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وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، على متانة العلاقات بين دولة الإمارات وكندا، والحرص على توسيع آفاق التعاون خاصة في المجالات الاقتصادية، بما يلبي تطلعات البلدين وشعبيهما نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث وزير الخارجية، وسعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وعبدالرحمن علي النيادي، سفير الدولة لدى كندا.

المصدر: وام
كندا
الإمارات
عبدالله بن زايد
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