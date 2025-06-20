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علوم الدار

رئيس جمهورية أنغولا يستقبل شخبوط بن نهيان

رئيس جمهورية أنغولا يستقبل شخبوط بن نهيان
20 يونيو 2025 11:56

استقبل فخامة جواو مانويل لورينسو، رئيس جمهورية أنغولا، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في مستهل زيارة عمل يقوم بها معاليه إلى العاصمة لواندا. ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل فخامة رئيس جمهورية أنغولا، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

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ورحب فخامته بمعالي الشيخ شخبوط بن نهيان، حيث جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى مناقشة الجهود المشتركة لتوسيع وتطوير مسارات التعاون في مختلف المجالات والفرص لتوطيدها ودفعها إلى الأمام، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. تأتي زيارة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان إلى أنغولا، انطلاقاً من نهج الدولة في بناء شراكات راسخة وفاعلة تحقق المصالح المشتركة في المزيد من التقدم والازدهار.

المصدر: وام
شخبوط بن نهيان
جمهورية أنغولا الأفريقية
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