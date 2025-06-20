جامعة الإمارات تتقدم 32 مرتبة في تصنيف «كيو إس» 2026

حققت جامعة الإمارات العربية المتحدة، تقدماً نوعياً في تصنيف «كيو إس العالمي للجامعات لعام 2026»، وبلغت المركز 229 على مستوى العالم، بعدما كانت في المرتبة 261 العام الماضي، وذلك ضمن تقييم شمل 1501 جامعة من 106 دول ومناطق.

وتُعد الجامعة بذلك من بين أفضل الجامعات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وواحدة من 12 جامعة إماراتية شملها التصنيف.

وقال معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، إن هذا التقدّم اللافت يعكس المكانة العلمية والبحثية المرموقة للجامعة بوصفها منارة وطنية للفكر والبحث والابتكار، وذلك بفضل الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة، والذي مكّنها من الإسهام في بناء مجتمع يقوم على المعرفة، ويشارك بفاعلية في صياغة المستقبل والتنمية المستدامة.

وأضاف أن ما حققته الجامعة في مجالات الاستدامة والتعاون العلمي الدولي يؤكد رسالتها في دعم القضايا العالمية الكبرى، ويعزّز من دورها في تمكين الأجيال الجديدة من أدوات الريادة الفكرية والعلمية، مؤكداً أنها ستواصل تعزيز موقعها على الخارطة الأكاديمية العالمية، ليس فقط من خلال مؤشرات التصنيف، بل من خلال الإسهام في إثراء الحضارة الإنسانية، وتوطيد جسور الحوار والتبادل المعرفي بين الثقافات.

وأوضح أن أداء الجامعة تميّز في عدة معايير أساسية، من أبرزها السمعة الأكاديمية، ونتائج التوظيف، وشبكة البحث العلمي الدولية، والاستدامة، حيث تصدّرت الجامعات الوطنية في هذه المحاور، كما جاءت ضمن أفضل جامعتين على مستوى الدولة في مؤشري سمعة الخريجين لدى أصحاب العمل، ونسبة أعضاء الهيئة التدريسية إلى الطلبة.