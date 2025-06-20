«قضاء أبوظبي» ووزارة العدل تبحثان تعزيز تكامل المنظومة القضائية

بحث المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، مع مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في توظيف التقنيات الحديثة والذكية في المجالات القضائية والعدلية، بما يسهم في تقوية دعائم العدالة وسيادة القانون. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بمقر دائرة القضاء بأبوظبي.



وقال المستشار يوسف العبري، إن الزيارة تعكس الحرص على دعم التكامل بين مؤسسات السلطة القضائية المحلية والاتحادية في دولة الإمارات، وتطوير القدرات المؤسسية، وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في المجال القضائي، وذلك في إطار توطيد التعاون مع المؤسسات القضائية والعدلية المختلفة لتعظيم أوجه الاستفادة، بما يرسخ المكانة التنافسية للدولة على المستوى العالمي.



وأكد اهتمام دائرة القضاء في أبوظبي بتطوير شراكاتها وتبادل الخبرات، ونقل تجاربها الرائدة في تبني أفضل الأساليب التكنولوجية، واعتماد أفضل الممارسات الدولية لدعم الجهود التطويرية في مختلف قطاعاتها، بما يسهم في دعم الأسس القضائية، وترسيخ دعائم العدالة. بدوره تعرف وكيل وزارة العدل خلال جولة بمبنى الدائرة الرئيس في أبوظبي، على أفضل الممارسات المتعلقة بتحسين وتطوير الأداء المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي وآلية متابعة مؤشرات الأداء الشهرية، واستمع إلى شرح حول إدارة المنظومة القضائية والخدمات العدلية، وسهولة إنجاز المعاملات.



كما حضر جلسة زواج مدني في محكمة الأسرة المدنية، واطلع على الأنظمة الرقمية المستخدمة في طلبات الزواج المدني، ونتائج المؤشرات القضائية العالمية. واطلع على ملامح الخطة الاستراتيجية للدائرة 2024-2026، والأهداف النوعية التي تسعى لتحقيقها، والمشاريع والمبادرات التي توظف أفضل التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز جودة وكفاءة الخدمات ودعم دورها كركيزة أساسية للعدالة، فضلاً عن التقنيات والخدمات الإلكترونية المستحدثة، والتي تعزز سهولة الوصول إلى العدالة.