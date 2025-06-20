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علوم الدار

سيف بن زايد: «أم الإمارات» تواصل نسج فصول المجد برؤيةٍ ملهمة

سيف بن زايد: «أم الإمارات» تواصل نسج فصول المجد برؤيةٍ ملهمة
20 يونيو 2025 14:34

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، تواصل نسج فصول المجد برؤيةٍ ملهمة، ومسيرةٍ تجسّد القيم الإنسانية في أبهى صورها.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «من أنقرة عاصمة جمهورية تركيا الصديقة، تواصل أم الإمارات أم الفرسان أمي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله، نسج فصول المجد برؤيةٍ ملهمة، ومسيرةٍ تجسّد القيم الإنسانية في أبهى صورها».
وأضاف سموه: «ففي معرض "أم الإمارات The Mother of the Nation" الذي نظمته الداخلية الإماراتية واستضافته الرئاسة التركية في "مكتبة الأمة"، تتجلى بصمات سموّها في تمكين المرأة وتعزيز الأسرة وبناء الإنسان، وتُروى حكاية قيادةٍ استثنائية رفعت من شأن المرأة وأعلت من قيمة العطاء».
وتابع سموه: «هذا المعرض، الذي يتنقّل من نيويورك إلى موسكو واليوم إلى أنقرة، يكرّس حضور سموّها العالمي كرمزٍ للقيادة النسائية والتأثير وصنع التغيير الإيجابي، بعد أن ألهمت العالم بقوة الإيمان، وحكمة الرؤية، وصدق الرسالة».
واختتم سموه: «حفظ الله سموها، وبارك خطواتها، ودامت قدوةً ورايةً مضيئة في سماء الإنسانية».

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