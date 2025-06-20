أبوظبي.. «حياة أفضل»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الصحة - أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، البرنامج الشخصي الشامل لإدارة الوزن، الأول من نوعه في المنطقة، بهدف تمكين الأفراد من تحسين نمط حياتهم، والوقاية من الأمراض المزمنة، ضمن مبادرة شاملة تهدف إلى تحقيق إدارة مستدامة للوزن وتعزيز نمط الحياة النشط، بما يسهم في خفض معدلات الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، وبعض أنواع السرطان.

ويجمع البرنامج بين الأدوات الرقمية، والدعم السريري، ونموذج مبتكر للتعويضات المالية، مما يوفّر للمشاركين خطة صحية شخصية وشاملة تواكب احتياجاتهم وتدعم تحقيق نتائج مستدامة، وصولاً إلى تحسين جودة الحياة وزيادة متوسط العمر الصحي، في خطوة تعكس التزام أبوظبي بالابتكار والريادة في مجال الرعاية الصحية الوقائية الشخصية.