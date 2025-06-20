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علوم الدار

«شرطة أبوظبي» تعزز قيم المواطنة الإيجابية لدى مجندي الخدمة الوطنية

جاسم الهرمودي متحدثاً لمجندي الخدمة الوطنية (من المصدر)
21 يونيو 2025 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

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زار العميد جاسم محمد الهرمودي، نائب مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي بشرطة أبوظبي، الدفعة الــ ( 22) من مجندي الخدمة الوطنية في إدارة التأهيل الشرطي بمدينة العين التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، واطلع على سير دورة التدريب التخصصي. وكان في استقباله العميد حسين علي الجنيبي، مدير إدارة التأهيل الشرطي، وعدد من الضباط.
‎وحث نائب مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، خلال لقائه المجندين على التحلي بروح المسؤولية والانضباط، ومواصلة بذل المزيد من الجهد والمثابرة، وتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات لكي يكونوا قادرين على خدمة الوطن، ومتمنياً لهم النجاح والتوفيق في حياتهم العملية.
‎وأكد حرص «شرطة أبوظبي» على تعزيز قدرات وكفاءة أبناء الوطن وبناء الشخصية والسلوك المنضبط وحرصها على توفير أفضل مستويات التدريب والتعليم والرعاية للمجندين، بما يؤهلهم لتحقيق النجاح والتميز في مهامهم المستقبلية، مشيداً بجهود الطاقم التدريبي في إدارة التأهيل الشرطي، وبمستويات التدريب والتأهيل التي تقدم للمجندين، لتعزيز كفاءتهم وقدراتهم العسكرية في المجالات الأمنية.
‎واطلع خلال الجولة على الخطط الحالية في إدارة التأهيل الشرطي، وما تشمله من تدريبات عملية ومحاضرات نظرية وتمارين عسكرية لتحقيق أهداف برنامج الخدمة الوطنية في تعزيز القيم الوطنية وتنمية العنصر البشري وإعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية، ومواجهة التحديات والإسهام في مسيرة التنمية وحفظ الأمن والاستقرار.
‎وتفقد عدداً من القاعات التعليمية والتدريبية المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومركز التعليم الشرطي المبتكر، وميدان الرماية الحديث، وأطلع على مشروع التغذية المستقبلية بالذكاء الاصطناعي لتعزيز السلوك الغذائي الصحي لدى المجندين، و التدريبات وسيناريوهات التطبيقات العملية لمجندي الخدمة الوطنية.

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أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية
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