«الوقاية من المخدرات» يواصل فعالياته لليوم الثاني

جمعة النعيمي (أبوظبي)

تتواصل فعاليات ملتقى الوقاية من المخدرات 2025 في يومه الثاني، وسط مشاركة مجتمعية واسعة وإقبال كبير من مختلف الفئات، خاصة فئة الشباب، ويشهد الملتقى الذي تنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع مجلس مكافحة المخدرات والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، تحت شعار «أسرة واعية.. مجتمع آمن»، تنظيم مجموعة من الجلسات الاستشارية وورش العمل المتخصصة، التي تركز على محاور عدة منها: الوقاية الأسرية، ودور الوالدين في حماية الأبناء من المخدرات، وأهمية بناء مهارات الحوار والتواصل داخل الأسرة، بالإضافة إلى جلسات تناولت الصحة النفسية كعامل وقائي أساسي، وأثر البيئة الاجتماعية على سلوكيات النشء.

كما تتواصل العروض التفاعلية ومن أبرزها البودكاست التوعوي، وعروض الكلاب البوليسية، إلى جانب المسابقات الهادفة التي تستقطب مختلف فئات الزوار، ضمن أجواء تعليمية وتفاعلية تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز أساليب الوقاية، وتستمر فعاليات ملتقى الوقاية من المخدرات 2025، حتى 29 يونيو الجاري، وسط أجواء توعوية وترفيهية تهدف إلى بناء مجتمع أكثر وعياً بمخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها.