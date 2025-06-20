السبت 21 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوقاية من المخدرات» يواصل فعالياته لليوم الثاني

«الوقاية من المخدرات» يواصل فعالياته لليوم الثاني
21 يونيو 2025 01:09

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
أبوظبي تستضيف جلسة برلمانية «إماراتية - أوروبية» واجتماعاً «خليجياً - أوروبياً» لترسيخ التعاون
طحنون بن زايد: الأب ركيزة أساسية في بناء المجتمع واستقراره

تتواصل فعاليات ملتقى الوقاية من المخدرات 2025 في يومه الثاني، وسط مشاركة مجتمعية واسعة وإقبال كبير من مختلف الفئات، خاصة فئة الشباب، ويشهد الملتقى الذي تنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع مجلس مكافحة المخدرات والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، تحت شعار «أسرة واعية.. مجتمع آمن»، تنظيم مجموعة من الجلسات الاستشارية وورش العمل المتخصصة، التي تركز على محاور عدة منها: الوقاية الأسرية، ودور الوالدين في حماية الأبناء من المخدرات، وأهمية بناء مهارات الحوار والتواصل داخل الأسرة، بالإضافة إلى جلسات تناولت الصحة النفسية كعامل وقائي أساسي، وأثر البيئة الاجتماعية على سلوكيات النشء. 
كما تتواصل العروض التفاعلية ومن أبرزها البودكاست التوعوي، وعروض الكلاب البوليسية، إلى جانب المسابقات الهادفة التي تستقطب مختلف فئات الزوار، ضمن أجواء تعليمية وتفاعلية تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز أساليب الوقاية، وتستمر فعاليات ملتقى الوقاية من المخدرات 2025، حتى 29 يونيو الجاري، وسط أجواء توعوية وترفيهية تهدف إلى بناء مجتمع أكثر وعياً بمخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها.

ملتقى الوقاية من المخدرات
الإمارات
المخدرات
مكافحة المخدرات
وزارة الداخلية
آخر الأخبار
ألمانيا تشهد موجة حر شديدة
علوم الدار
ألمانيا تشهد موجة حر شديدة
اليوم 15:10
«الإمارات للدراجات» يفرض السيطرة الثلاثية على «توب 10» في بلجيكا
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يفرض السيطرة الثلاثية على «توب 10» في بلجيكا
اليوم 15:00
أبوظبي تستضيف جلسة برلمانية «إماراتية - أوروبية» واجتماعاً «خليجياً - أوروبياً» لترسيخ التعاون
علوم الدار
أبوظبي تستضيف جلسة برلمانية «إماراتية - أوروبية» واجتماعاً «خليجياً - أوروبياً» لترسيخ التعاون
اليوم 14:51
«الرجبي» يجدد آمال «المونديال» بالفوز على كوريا
الرياضة
«الرجبي» يجدد آمال «المونديال» بالفوز على كوريا
اليوم 14:45
قتلى من الجيش الإيراني في ضربة إسرائيلية
الأخبار العالمية
قتلى من الجيش الإيراني في ضربة إسرائيلية
اليوم 14:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©