السبت 21 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطني» يعقد جلستيه الـ«12» و«13» الأربعاء المقبل

جانب من جلسة سابقة للمجلس الوطني (الاتحاد)
21 يونيو 2025 01:10

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
أبوظبي تستضيف جلسة برلمانية «إماراتية - أوروبية» واجتماعاً «خليجياً - أوروبياً» لترسيخ التعاون
طحنون بن زايد: الأب ركيزة أساسية في بناء المجتمع واستقراره

يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلستيه الثانية عشرة والثالثة عشرة، من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم 25 يونيو 2025 في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي.
ويناقش المجلس موضوع «سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة»، وسيطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة، تتضمن توصيات المجلس حول موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، كما سيطلع على أربعة مشروعات قوانين واردة من الحكومة تمت إحالتها بقرار من معالي رئيس المجلس إلى اللجان المعنية لدراستها بصفة الاستعجال، بشأن: الحجر الزراعي، والحجر البيطري، وتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وحماية الأصناف النباتية الجديدة.
كما يناقش المجلس أربعة مشروعات قوانين، هي: مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر الزراعي، ومشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، ومشروع قانون اتحادي بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة.
وسيطلع المجلس على تقارير أعمال ونشاط هيئة المكتب، ولجان المجلس، والأمانة العامة، خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر.

المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
صقر غباش
دور الانعقاد العادي
آخر الأخبار
ألمانيا تشهد موجة حر شديدة
علوم الدار
ألمانيا تشهد موجة حر شديدة
اليوم 15:10
«الإمارات للدراجات» يفرض السيطرة الثلاثية على «توب 10» في بلجيكا
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يفرض السيطرة الثلاثية على «توب 10» في بلجيكا
اليوم 15:00
أبوظبي تستضيف جلسة برلمانية «إماراتية - أوروبية» واجتماعاً «خليجياً - أوروبياً» لترسيخ التعاون
علوم الدار
أبوظبي تستضيف جلسة برلمانية «إماراتية - أوروبية» واجتماعاً «خليجياً - أوروبياً» لترسيخ التعاون
اليوم 14:51
«الرجبي» يجدد آمال «المونديال» بالفوز على كوريا
الرياضة
«الرجبي» يجدد آمال «المونديال» بالفوز على كوريا
اليوم 14:45
قتلى من الجيش الإيراني في ضربة إسرائيلية
الأخبار العالمية
قتلى من الجيش الإيراني في ضربة إسرائيلية
اليوم 14:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©