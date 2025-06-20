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علوم الدار

«برجيل القابضة» تُطلق منصة للصحة النفسية في الإمارات والسعودية

جون سونيل وإميليو هيريرا وعدد من المسؤولين عقب إطلاق المنصة (من المصدر)
21 يونيو 2025 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت مجموعة برجيل القابضة منصة «الكالما» الإقليمية للصحة النفسية والرعاية، عبر تدشين أربعة مراكز متخصّصة بعد دمج مرافق «أسبريس» للرعاية الصحية. 
وتتوزع المراكز الجديدة في مواقع استراتيجية تشمل سيتي ووك بدبي، ومدينة دبي الطبية، ومنطقة البطين في أبوظبي، ومركز الملك عبدالله المالي في الرياض، حيث تقدم جميعها خدمات تلبي طيفاً واسعاً من الاحتياجات النفسية، وتشمل جلسات علاجية فردية وجماعية وعائلية مصممة خصيصاً، بما يتماشى مع رؤية «الكالما» في بناء منظومة صحية نفسية متجذرة في الوقاية وسهولة الوصول والرعاية الشاملة، ومن المتوقع أن توفّر هذه المراكز مجتمعة نحو 90 ألف استشارة سنوياً.
وقال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة، إن دمج هذه المراكز في منظومة المجموعة يمثل خطوة محورية ضمن رؤية برجيل لتأسيس منصة إقليمية متكاملة للصحة النفسية، ترتكز على التميز السريري والشمولية، بينما شدّد الدكتور إميليو هيريرا، الرئيس التنفيذي لشركة الكالما، أن جودة نظم الرعاية الصحية تقاس بمدى قدرتها على دعم الفئات الأكثر احتياجاً، مؤكداً أنه «لا صحة بلا صحة نفسية».

الصحة النفسية
الإمارات
السعودية
الرعاية الصحية
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