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علوم الدار

دعوة الطلاب للتسجيل في مخيم «مهندس المستقبل»

دعوة الطلاب للتسجيل في مخيم «مهندس المستقبل»
21 يونيو 2025 01:09

الشارقة (الاتحاد)

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دعت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة الطلاب والطالبات من الفئة العمرية 12 - 14 لسرعة التسجيل بمخيم مهندس المستقبل، الذي تنظمه خلال الفترة من 7 - 17 يوليو 2025، بمقر جمعية الاتحاد النسائية بمنطقة حلوان، وذلك من خلال الرابط الموجود بمواقع التواصل الاجتماعي للهيئة، ومن خلال مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على شاشات العرض في جمعية الشارقة التعاونية وقرية الشعب وعدد من المواقع الأخرى.
ويتضمن المخيم 9 ورش تعليمية وتثقيفية بالإضافة إلى زيارات ميدانية وترفيهية، حيث يعتبر منصة مثالية لإعداد الطلاب لمستقبل مهني واعد، وإكسابهم المهارات الفنية اللازمة، ويضم مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج، الهادفة بالإضافة إلى استثمار أوقات الفراغ وتنمية المهارات، والاستمتاع بأوقاتهم خلال عطلة الإجازة الصيفية، وكذلك تنمية مهاراتهم الابداعية والابتكار لتطوير قدراتهم في مجال الطاقة وتعريفهم بمصادر الطاقة المستدامة والمتجددة وأساليب وسلوكيات الترشيد وإجراءات الأمن والسلامة في استخدامات الطاقة.
وأوضح راشد المرزوقي مدير إدارة الإعلام والاتصال أن تنمية مهارات الطلاب في هذه المرحلة العمرية بطرق مبتكرة يساهم في تنشئتهم على اتخاذ قرارات صديقة للبيئة واستثمار وقتهم بما هو نافع ومفيد ويعتبر المخيم نموذجاً للمسئولية المجتمعية.

مهندس المستقبل
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
الإمارات
الشارقة
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