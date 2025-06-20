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علوم الدار

«تمكين أصحاب الهمم» في منتدى بجامعة أم القيوين

«تمكين أصحاب الهمم» في منتدى بجامعة أم القيوين
21 يونيو 2025 01:09

أم القيوين (وام)

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نظم برنامج علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم في جامعة أم القيوين، بالتعاون مع مجلس سيدات أعمال أم القيوين، المنتدى الاجتماعي الثاني تحت شعار «قوة الإرادة تصنع المستقبل عند أصحاب الهمم»، وذلك في إطار جهود تعزيز الوعي المجتمعي ودعم دمج أصحاب الهمم في مجالات الحياة المختلفة.
ويأتي المنتدى ضمن مبادرات متنوعة تنفذها الجامعة بالشراكة مع المجلس، لدعم فئات المجتمع وتعزيز دورها في دفع عجلة التنمية المستدامة.
وشارك في المنتدى، عائشة ليتيم، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة مجلس سيدات أعمال أم القيوين، والمستشار الدكتور خالد السلامي، رئيس مجلس إدارة جمعية أهالي ذوي الإعاقة، وعنود راشد الكندي، أخصائي أول اجتماعي في مركز أم القيوين للتوحد، ومحمد عبدالله القايد، عضو مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين قائم بأعمال المدير التنفيذي، وعدد من المختصين في مجالات الرعاية والتمكين المجتمعي.
وركّزت محاور المنتدى حول تمكين أصحاب الهمم، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، وتسليط الضوء على أهمية دمجهم في منظومة التعليم وسوق العمل، إلى جانب استعراض جهود مراكز التوحد في تقديم الرعاية والتأهيل للأطفال، والدور الحيوي الذي تلعبه الرياضة والفنون في تطوير المهارات واكتشاف المواهب لدى أصحاب الهمم.
كما عرض المشاركون قصصاً وتجارب نجاح ملهمة تعكس حجم الإرادة والطموح الذي يتمتع به أصحاب الهمم، ودور المجتمع في توفير بيئة حاضنة وداعمة لقدراتهم.

الإمارات
أم القيوين
تمكين أصحاب الهمم
أصحاب الهمم
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