«أبوظبي للطفولة المبكرة» تسلّط الضوء على دور الأبوة في تنمية الطفولة

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة بحثاً جديداً يُسلّط الضوء على تجارب وآراء وتطلعات الآباء من المواطنين والمقيمين في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة. ويُقدّم البحث، الذي أجرى بمناسبة يوم الأب وبالتعاون مع مؤسسات أكاديمية مرموقة، رؤىً عميقة حول الدور المتنامي للآباء في تنمية الطفولة المبكرة، كما يُشكّل قاعدة معرفية قائمة على الأدلة التي تُسهم في تطوير مبادرات شاملة تعزّز مشاركة ودور الآباء في تربية أطفالهم.

أُجريت الدراسات، التي امتدت لسنوات عدّة، ضمن برنامج المنح البحثية التابع لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وهي مبادرة رائدة تدعمها الهيئة. وخُصص مبلغ إجمالي قدره 6 ملايين درهم إماراتي لهذه الدورة، تم منحه لجامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وكلية الإمارات للتطوير التربوي، وجامعة الشارقة، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. وتعكس هذه الشراكة التزاماً مشتركاً بتعزيز منظومة أبحاث الطفولة المبكرة في دولة الإمارات، وتعزيز فهم احتياجات الأطفال، وتمكين تبادل المعرفة والتعاون البحثي.

وشملت الدراسات السبع أكثر من 1700 مشارك، بما في ذلك مواطنون ومقيمون من آباء، وأمهات، وأطفال، ومعلمون، ومديرون ومسؤولون في أماكن عملهم، وذلك من خلال استبانات، ومقابلات، ومجموعات نقاش مركّزة، وورش عمل تفاعلية.

وسلّطت الدراسات الضوء على التفاعلات بين الأب والطفل عبر مجموعة متنوعة من المحاور، مثل التواصل العاطفي، والنمو المعرفي والاجتماعي، ومحو الأمية، والصحة، والاندماج الاجتماعي.

وقال الدكتور يوسف الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع المعرفة والريادة في الهيئة: «نؤمن في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بأن رحلة كل طفل تبدأ وتتشكل من خلال تلاحم وتماسك أسرته، حيث يُعدّ دور الأب محورياً في هذه الأسرة، إلا أنه وفي كثير من الأحيان يتمّ التغاضي عنه. ومن خلال استثمارنا في الأبحاث القائمة على البيانات، والدخول في شراكات أكاديمية طموحة، فإننا لا نكتفي بجمع الرؤى والأفكار فحسب، بل نعيد صياغة المفاهيم وطريقة التفكير».

وأضاف: «تلتزم حكومة أبوظبي وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة بإحداث تحوّل جذري في كيفية تقدير المجتمع للآباء وتعزيز سبل دعمهم. لذا، فإن هذا البحث لا يُعدّ مجرد دراسة علمية، بل دعوة مفتوحة للعمل الهادف والابتكار لترسيخ مكانة الآباء ركيزة أساسية في المراحل المبكرة من حياة الطفل. فعندما يتم تمكين الآباء، لا بد أن يزدهر الأطفال».