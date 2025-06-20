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علوم الدار

أطلقته جهات حكومية في أبوظبي.. دليل لحماية الأطفال من الإصابات المنزلية

الدليل يستهدف حماية الأطفال من الإصابات غير المتعمدة (من المصدر)
21 يونيو 2025 01:10

هالة الخياط (أبوظبي)

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أطلقت جهات حكومية في أبوظبي دليلاً شاملاً بعنوان «سلامة الأطفال في المنزل»، يستهدف حماية الأطفال من الإصابات غير المتعمدة، والتي تُعد من أبرز أسباب الوفيات والعجز بين الأطفال محلياً وعالمياً.
ويعالج الدليل، الذي أعده مركز أبوظبي للصحة العامة، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، قضية الإصابات غير المتعمدة لدى الأطفال في المنزل.
ودعت دائرة البلديات والنقل أولياء الأمور والمعنيين الاطلاع على الدليل والتعرف على الخطوات العملية لحماية الأطفال من الإصابات المنزلية.
ويشير الدليل إلى أن الأسباب الخمسة الرئيسة لإصابات الأطفال هي: الحوادث المرورية، الغرق، الحروق، السقوط، والتسمم.
وعلى الرغم من أن غالبية هذه الإصابات يمكن التنبؤ بها والوقاية منها، إلا أنها لا تزال تمثل تحدياً يتطلب تدخلاً لا سيما وأنها تعتبر أحد الأسباب الرئيسية للوفاة بين الأطفال.

إطار وطني 
ويهدف الدليل إلى تقديم إرشادات دقيقة مستندة إلى أحدث الأدلة العلمية وأفضل الممارسات العالمية، مع مراعاة الخصوصية الثقافية لدولة الإمارات، لاسيما في إمارة أبوظبي.
ويعتمد في منهجيته على توصيات منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية، ويُعد أداة مرجعية لتطوير برامج الوقاية من الإصابات داخل المنازل.
كما يساعد على تعزيز وعي المعنيين، ويزوّدهم بالمعرفة والثقة لتقديم برامج توعوية فعالة تستجيب لاحتياجات الأطفال في بيئاتهم المختلفة.

مسؤولية مشتركة
يوجه الدليل إرشاداته إلى مجموعة واسعة من المعنيين، بدءاً من الوالدين ومقدمي الرعاية في المنزل مثل المربيات والسائقين، وصولاً إلى العاملين في القطاع الصحي، حيث يدعو إلى تعاون جماعي لتثقيفهم وتزويدهم بالإرشادات المناسبة حسب المرحلة العمرية، ومستوى خبرة الأسرة، والحالة النفسية والاجتماعية للطفل.
نطاق الدليل
ويغطي الدليل أربع فئات عمرية رئيسة: وهي الرضع (0–12 شهراً)، مرحلة الحبو والمشي من (1–3 سنوات)، مرحلة ما قبل المدرسة (3–5 سنوات)، وسن المدرسة المبكر من (5–8 سنوات).
ويهدف إلى توفير بيئة منزلية آمنة للأطفال، وتعليمهم ما هو آمن وما هو غير آمن، تعزيز الرقابة الفعالة، تركيب تجهيزات الحماية، تعزيز فهم نمو الطفل وتغير مستوى المخاطر مع العمر.
ويأتي إصدار الدليل في سياق جهود دولة الإمارات لتقليل الإصابات بين الأطفال ضمن رؤية شاملة للوقاية، تُركز على التمكين المجتمعي، والتوعية، والتصميم الآمن للمنازل.

حماية الأطفال
الإمارات
أبوظبي
سلامة الأطفال
مركز أبوظبي للصحة العامة
هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة
دائرة البلديات والنقل
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