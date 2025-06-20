السبت 21 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

راشد بن حميد: ترسيخ ثقافة تبادل المعرفة والتعاون والابتكار

راشد بن حميد خلال ترؤسه الاجتماع (وام)
21 يونيو 2025 01:09

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
أبوظبي تستضيف جلسة برلمانية «إماراتية - أوروبية» واجتماعاً «خليجياً - أوروبياً» لترسيخ التعاون
طحنون بن زايد: الأب ركيزة أساسية في بناء المجتمع واستقراره

ناقش مجلس أمناء جامعة المدينة عجمان، في اجتماعه، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس المجلس، الأداء المؤسسي والأولويات الاستراتيجية، وأحدث الإنجازات الأكاديمية للجامعة. 
وشهد الاجتماع، الذي عقد في حرم الجامعة، حضور أعضاء مجلس الأمناء ممثلين في الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله النعيمي، نائب رئيس المجلس ورئيس دائرة الموانئ والجمارك، وعبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط، وعبد الرحمن الشامسي، مدير عام دائرة الشؤون القانونية، وعبد العزيز الجسمي، وسمير طارق، وعمران خان، رئيس الجامعة.
وثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، جهود مجلس أمناء الجامعة من أجل تمكينها من تحقيق المزيد من التقدم والتطور، مؤكداً أهمية ترسيخ ثقافة تبادل المعرفة والتعاون والابتكار، وتعزيز الشراكات مع قطاع العمل لتحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بمكانة جامعة المدينة عجمان كمؤسسة أكاديمية متميزة على المستويين المحلي والعالمي.
وقدم عمران خان، رئيس الجامعة، شرحاً تفصيلياً عن الإنجازات التي حققتها الجامعة، ومنها حصولها على تصنيف 5 نجوم من نظام نجوم «كيو اس» في مجالات التدريس، والتوظيف، والعولمة، والمرافق، مما يعكس التزامها بالتميز الأكاديمي، وحصول برنامج العلاقات العامة والإعلان على اعتماد دولي من وكالة ضمان الجودة «AQAS» الألمانية. 
وقال: إن الجامعة تسعى للحصول على اعتمادات دولية لكلياتها وبرامجها الأكاديمية كافة، بما في ذلك «AACSB» لبرامج الأعمال، والمجلس الأسترالي لطب الأسنان «ADC» لبرنامج بكالوريوس جراحة الأسنان، و«HCERES» المجلس الأعلى لتقييم البحث والتعليم العالي لبرامج القانون.

راشد بن حميد
الإمارات
راشد بن حميد النعيمي
راشد النعيمي
آخر الأخبار
ألمانيا تشهد موجة حر شديدة
علوم الدار
ألمانيا تشهد موجة حر شديدة
اليوم 15:10
«الإمارات للدراجات» يفرض السيطرة الثلاثية على «توب 10» في بلجيكا
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يفرض السيطرة الثلاثية على «توب 10» في بلجيكا
اليوم 15:00
أبوظبي تستضيف جلسة برلمانية «إماراتية - أوروبية» واجتماعاً «خليجياً - أوروبياً» لترسيخ التعاون
علوم الدار
أبوظبي تستضيف جلسة برلمانية «إماراتية - أوروبية» واجتماعاً «خليجياً - أوروبياً» لترسيخ التعاون
اليوم 14:51
«الرجبي» يجدد آمال «المونديال» بالفوز على كوريا
الرياضة
«الرجبي» يجدد آمال «المونديال» بالفوز على كوريا
اليوم 14:45
قتلى من الجيش الإيراني في ضربة إسرائيلية
الأخبار العالمية
قتلى من الجيش الإيراني في ضربة إسرائيلية
اليوم 14:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©