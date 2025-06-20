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علوم الدار

نهيان بن مبارك يحضر أفراح الشامسي في العين

نهيان بن مبارك في صورة جماعية مع الحضور (وام)
21 يونيو 2025 01:09

العين (وام)

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة مصبح عبدالله مصبح الشامسي، بمناسبة زفاف نجليه «سالم» إلى كريمة سعيد محمد بن هدوب الشامسي، و«خليفة» إلى كريمة سالم سعيد بن ضاوي الشامسي.
وأقيم الحفل في قاعة أفراح زاخر بالعين، بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين، الذين شاركوا العريسين وذويهما فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.
وتخلل الحفل عدد من الفقرات التراثية والفنية، شملت عروضاً من الفنون الشعبية الإماراتية، إلى جانب الأهازيج واللوحات الفولكلورية التي أضفت على المناسبة أجواءً من الفرح والأصالة.

أفراح الشامسي
نهيان بن مبارك
الإمارات
العين
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