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عمار النعيمي وسفيرا المملكة المتحدة والسلفادور يبحثون تعزيز التعاون

عمار بن حميد يصافح سفير المملكة المتحدة (وام)
21 يونيو 2025 01:09

عجمان (وام)
استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في مبنى الجهات الحكومية بالديوان الأميري، أدوارد هوبارت، سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الدولة.
ورحّب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بسفير المملكة المتحدة، واستعرض معه، خلال اللقاء، العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين في شتّى المجالات.
وبحث سموّه وسفير المملكة المتحدة، سُبل تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، انطلاقاً من أواصر الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، الرامية إلى تحقيق التقدم والازدهار للبلدين.
من جانبه، أعرب السفير أدوارد هوبارت، والوفد المرافق له، عن خالص شكرهم وتقديرهم لسموّ وليّ عهد عجمان، على كرم الضيافة وحفاوة الترحيب، مشيدين بالتطور المتنامي في إمارة عجمان، وما توفره من فرص واعدة لنجاح الأعمال في القطاعات كافة.
حضر اللقاء، الشّيخ حميد بن عبدالله النعيمي، والدكتور مروان المهيري، مدير عام الديوان الأميري في عجمان، و يوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وأحمد إبراهيم راشد الغملاسي، رئيس مكتب سموّ وليّ عهد عجمان، وسالم سيف المطروشي، نائب مدير ديوان حاكم عجمان، ووليد خليل أحمد الهاشمي، المستشار في الديوان الأميري.

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كما استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التّنفيذي، في مبنى الجهات الحكومية بالديوان الأميري، جيراردو هيريبرتو بيريز، سفير جمهورية السلفادور لدى الدولة.
ورحّب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بسعادة السفير جيراردو هيريبرتو بيريز، واستعرض معه العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين في شتّى المجالات.
وبحث الجانبان، سُبل تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، انطلاقاً من أواصر الصداقة والشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية السلفادور، الرامية إلى تحقيق التقدم والازدهار للبلدين.
من جانبه، عبّر سفير السلفادور والوفد المرافق له، عن عميق شكرهم وامتنانهم لسموّ وليّ عهد عجمان على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشيدين بالتطور المتنامي الذي تشهده إمارة عجمان، وما توفره من فرص واعدة لنجاح الأعمال في القطاعات كافة.
حضر اللقاء، الشّيخ حميد بن عبدالله النعيمي، والدكتور مروان المهيري، مدير عام الديوان الأميري في عجمان، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وأحمد إبراهيم راشد الغملاسي، رئيس مكتب سموّ وليّ عهد عجمان، وسالم سيف المطروشي، نائب مدير ديوان حاكم عجمان، ووليد خليل أحمد الهاشمي، المستشار في الديوان الأميري.

عمار بن حميد
عمار بن حميد النعيمي
عمار النعيمي
ولي عهد عجمان
الإمارات
عجمان
السفير البريطاني
السلفادور
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