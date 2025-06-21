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رئيس الدولة: أبونا زايد.. كان نعم الأب لأبنائه وأبناء الإمارات

رئيس الدولة: أبونا زايد.. كان نعم الأب لأبنائه وأبناء الإمارات
21 يونيو 2025 10:55

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان نعم الأب لأبنائه وأبناء الإمارات.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أبونا زايد.. كان نعم الأب لأبنائه وأبناء الإمارات، ومثلما كان قائداً استثنائياً يضع أبناء وطنه في قلبه وفكره، فقد كان المربي وراعي الأسرة والقدوة التي تعلمنا منها ولا نزال كل ما هو خير وإنساني ونبيل».
وأضاف سموه: «في "يوم الأب" أدعو الله له بالرحمة جزاء ما قدم للإمارات وشعبها، وأهنئ الآباء في كل مكان وأثني على دورهم المحوري في بناء الأسرة الصالحة والمجتمع القوي».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
يوم الأب
محمد بن زايد
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