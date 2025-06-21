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منصور بن زايد: الوالد المؤسس جسّد أعظم معاني الأبوة في قيادته لشعبه وأسرته

منصور بن زايد: الوالد المؤسس جسّد أعظم معاني الأبوة في قيادته لشعبه وأسرته
21 يونيو 2025 11:29

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، جسّد أعظم معاني الأبوة في قيادته لشعبه وأسرته.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «في "يوم الأب"، نستحضر سيرة الوالد المؤسس زايد، طيب الله ثراه، الذي جسّد أعظم معاني الأبوة في قيادته لشعبه وأسرته، وكان قدوة في الحكمة والعطاء».
وأضاف سموه: «كل التحية والتقدير لكل أب يسير على نهج زايد في بناء الأسرة وصناعة المستقبل».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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الإمارات
زايد بن سلطان
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