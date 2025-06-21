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علوم الدار

طحنون بن زايد: الأب ركيزة أساسية في بناء المجتمع واستقراره

طحنون بن زايد: الأب ركيزة أساسية في بناء المجتمع واستقراره
21 يونيو 2025 13:35

أكد سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أن الأب ركيزة أساسية في بناء المجتمع واستقراره.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «الأب ركيزة أساسية في بناء المجتمع واستقراره، وهو صاحب الدور المحوري في ترسيخ القيم الوطنية في نفوس أجيال المستقبل، وتعزيز ثقافة المسؤولية والعمل، وإعداد جيل قادر على الإسهام في تقدم الدولة وازدهارها».
وأضاف سموه: «في يوم الأب، نعتز بكل الآباء ونتمّن دورهم وجهودهم في دعم أبنائهم، وتمكينهم من أدوات المستقبل، مع الحفاظ على موروثنا وتقاليدنا الأصيلة. كل عام وجميع الآباء بخير».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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