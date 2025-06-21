ألمانيا تشهد موجة حر شديدة

بدأ الصيف في ألمانيا بداية حارقة، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية مع استعداد البلاد لموجة حر قصيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع بالتزامن مع الانقلاب الصيفي.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في غرب ألمانيا إلى 33 درجة مئوية اليوم السبت، وهو ما يمثل بداية فلكية للصيف.

كما يتوقع أن توفر نسمة هواء مناخا أكثر تحملا على طول المناطق الساحلية للبلاد، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الألمانية.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد جنوب غرب ألمانيا بحلول غد الأحد درجة حرارة 37 درجة مئوية، على الرغم من أن درجات الحرارة على مستوى البلاد من المرجح أن تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية.

وكانت درجة الحرارة القياسية التي قاستها هيئة الأرصاد الجوية الألمانية تبلغ 41.2 درجة مئوية في يوليو 2019، بينما كانت أعلى درجة حرارة سجلت على الإطلاق في شهر يونيو 39.6 درجة مئوية في العام نفسه. ومن المتوقع أن تؤدي أمطار غزيرة وعواصف إلى انخفاض درجات الحرارة في الغرب والشمال الغربي مساء غد، مع هطول أمطار شرقا وجنوب شرقا خلال الليل.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن تصل درجات الحرارة بعد غد الاثنين إلى 30 درجة مئوية كحد أقصى. وتتزامن عطلة نهاية الأسبوع الحارة مع البداية الرسمية لفصل الصيف اليوم السبت، حيث يميل محور الأرض قليلا أثناء دورانه حول الشمس ليصبح نصف الكرة الشمالي مائل حاليا نحو الشمس، وهو ما يؤدي إلى طول النهار وارتفاع الشمس.

وفي الانقلاب الصيفي، تكون الشمس في أعلى ارتفاع لها فوق الأفق عند الظهر.

أما في الانقلاب الشتوي، في ديسمبر، يميل نصف الكرة الشمالي بعيدا عن الشمس، ما يجعل النهار أقصر.