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حمدان بن زايد: زايد كان أباً للإمارات وشعبها

حمدان بن زايد: زايد كان أباً للإمارات وشعبها
21 يونيو 2025 17:58

قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان أباً للإمارات وشعبها.
وكتب سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «في يوم الأب، نستذكر والدنا زايد، طيّب الله ثراه، الذي لم يكن أباً لأبنائه فقط، بل كان أباً للإمارات وشعبها. كان قدوة في الحكمة والرحمة، ونموذجاً يُحتذى به في بناء الإنسان والوطن».
وأضاف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان «نسأل الله له الرحمة والمغفرة، ونُثمّن دور كل أب يواصل غرس القيم، وبناء الأجيال على نهجه الراسخ».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن زايد
الشيخ زايد
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
يوم الأب
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