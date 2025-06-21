هزاع بن زايد: نقف بكل اعتزاز أمام الإرث الإنساني الكبير للأب المؤسس الشيخ زايد

أعرب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، عن اعتزازه بالسيرة العطرة والقدوة الحسنة والإرث الإنساني الكبير للأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال سموه، في منشور على منصة «إكس»: «في يوم الأب، نقف بكل شموخ واعتزاز أمام السيرة العطرة والقدوة الحسنة والإرث الإنساني الكبير للأب المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، الذي ما زالت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، تستلهم منه أسمى القيم وأنبل معاني الانتماء والمحبة والتسامح والعطاء».

في يوم الأب، نقف بكل شموخ واعتزاز أمام السيرة العطرة والقدوة الحسنة والإرث الإنساني الكبير للأب المؤسس الشيخ زايد "طيب الله ثراه" الذي ما زالت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد "حفظه الله" تستلهم منه أسمى القيم وأنبل معاني الانتماء والمحبة والتسامح والعطاء. pic.twitter.com/EFD04mpO3o — هزاع بن زايد (@HazzaBinZayed) June 21, 2025