عبدالله آل حامد يلتقي عدداً من صناع المحتوى العرب في مدينة كان الفرنسية

التقى معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، عدداً من صناع المحتوى العرب، وذلك خلال مشاركته في فعاليات مهرجان «كان ليونز للإبداع»، الذي يُعقد في مدينة كان الفرنسية، بحضور الدكتور جمال محمد عبيد الكعبي، مدير عام المكتب الوطني للإعلام.

شهد اللقاء تسليط الضوء على قمة بريدج المرتقبة في أبوظبي ديسمبر المقبل كمنصة عالمية لتكامل الجهود الإعلامية وتطوير منظومة إعلامية متطورة تستشرف المستقبل حيث أكد معاليه أن القمة تشكل مساحة حيوية للتواصل وتبادل الخبرات وابتكار حلول إعلامية جديدة تعزز التأثير الإيجابي للمحتوى.

ودعا صناع المحتوى إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات القمة القادمة، انطلاقاً من دورهم المحوري في تشكيل الوعي الجمعي وإيصال الرسائل الإبداعية إلى جمهور متنوع عبر مختلف المنصات الرقمية، مؤكدا أن صناعة المحتوى أصبحت أداة لبناء الوعي والثقافة، وعنصراً فاعلاً في دعم مسيرة التنمية المستدامة.

وأشار معاليه إلى أهمية صناعة محتوى يعبر عن الثقافة والقضايا العربية وإيصالها إلى جمهور عالمي واسع عبر المنصات الرقمية وبشكل خاص تطلعات شبابها إلى التنمية والازدهار.