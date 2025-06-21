الأحد 22 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله آل حامد يلتقي عدداً من صناع المحتوى العرب في مدينة كان الفرنسية

عبدالله آل حامد يلتقي عدداً من صناع المحتوى العرب في مدينة كان الفرنسية
21 يونيو 2025 20:06

التقى معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، عدداً من صناع المحتوى العرب، وذلك خلال مشاركته في فعاليات مهرجان «كان ليونز للإبداع»، الذي يُعقد في مدينة كان الفرنسية، بحضور الدكتور جمال محمد عبيد الكعبي، مدير عام المكتب الوطني للإعلام.
شهد اللقاء تسليط الضوء على قمة بريدج المرتقبة في أبوظبي ديسمبر المقبل كمنصة عالمية لتكامل الجهود الإعلامية وتطوير منظومة إعلامية متطورة تستشرف المستقبل حيث أكد معاليه أن القمة تشكل مساحة حيوية للتواصل وتبادل الخبرات وابتكار حلول إعلامية جديدة تعزز التأثير الإيجابي للمحتوى.

أخبار ذات صلة
عبدالله آل حامد يعقد لقاءات ثنائية في "كان" مع مسؤولي شركات عالمية استعداداً لـ "بريدج"
عبدالله آل حامد يلتقي أمير هولندا ونائب عمدة مدينة كان في إطار التحضير لانعقاد "قمة بريدج" بأبوظبي

ودعا صناع المحتوى إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات القمة القادمة، انطلاقاً من دورهم المحوري في تشكيل الوعي الجمعي وإيصال الرسائل الإبداعية إلى جمهور متنوع عبر مختلف المنصات الرقمية، مؤكدا أن صناعة المحتوى أصبحت أداة لبناء الوعي والثقافة، وعنصراً فاعلاً في دعم مسيرة التنمية المستدامة.
وأشار معاليه إلى أهمية صناعة محتوى يعبر عن الثقافة والقضايا العربية وإيصالها إلى جمهور عالمي واسع عبر المنصات الرقمية وبشكل خاص تطلعات شبابها إلى التنمية والازدهار.

المصدر: وام
عبدالله آل حامد
صناع المحتوى
قمة بريدج
آخر الأخبار
تصاعد الدخان عقب هجوم إسرائيلي على طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: عواقب كارثية لاستمرار  الهجمات الإسرائيلية على إيران
اليوم 01:14
أجانب يغادرون إسرائيل نحو الأردن (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من أزمة لاجئين جديدة بسبب الحرب
اليوم 01:14
سقوط مسيرات وأجسام مشبوهة في مناطق عدة من الأردن
الأخبار العالمية
سقوط مسيرات وأجسام مشبوهة في مناطق عدة من الأردن
اليوم 01:14
رجال إطفاء يُخمدون حريقاً إثر غارة روسية على منطقة في أوكرانيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا تستعيد جثامين 20 من جنودها كانت أرسلتهم لكييف
اليوم 01:14
مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: فلسطين أطول أزمة لجوء في العالم لم تحل بعد
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©