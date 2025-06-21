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شرطة أبوظبي تكرم 140 من منتسبيها

المكرمون في صورة جماعية (من المصدر)
22 يونيو 2025 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

كرّمت شرطة أبوظبي 140 من منتسبي إدارة المراسم والمهام بمديرية المرور والدوريات الأمنية؛ وذلك تقديراً لجهودهم المبذولة وإسهاماتهم الفعالة في متابعة وإنجاز الأهداف الوظيفية، وفي إطار الحرص على تعزيز قيم السعادة والإيجابية. وقال العميد عتيق إبراهيم القبيسي، مدير إدارة المراسم والمهام في مديرية المرور والدوريات الأمنية، إن القيادة الشرطية اهتمت بدعم المنتسبين وحرصت على تأمين بيئة محفّزة ومشجعة على الإبداع والتميّز، وإرساء معايير وقواعد مهنية ثابتة لرفع مستوى الأداء الوظيفي، مؤكداً الاستمرار على تقديم الأفضل، إيماناً بأن الموظف هو الأساس الذي يرتكز عليه أي عمل ناجح، وهو الذي تتمحور حوله خطط التنمية كافة.
وأوضح العميد القبيسي، خلال حفل التكريم، أن مبادرة التكريم تأتي بهدف التحفيز والتشجيع على تحقيق المزيد من الإنجازات التطويرية في بيئة العمل، ومن منطلق الحرص على تقدير الجهود المبذولة والإسهامات المتميزة في مسيرة التطوير والتحسين والتحفيز المستمر على تقديم المزيد من العطاء للارتقاء بالعمل الشرطي والأمني.
وثمن جهود المكرمين وحثهم على ضرورة مواصلة تنفيذ الخطط التي تتوافق مع استراتيجية شرطة أبوظبي وجهودها في استدامة الأمن والأمان.

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