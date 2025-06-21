سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)



أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن بدء الجولات الميدانية لمتابعة تطبيق «سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري»، التي تم البدء بتطبيقها من 15 يونيو الجاري من الساعة 12:30 ظهراً إلى الساعة الثالثة مساء يومياً، حتى 15 سبتمبر المقبل.

وأشارت الوزارة، إلى أن الجولة الميدانية الأولى، قام بها فريق عمل ضم عدداً من قيادات الوزارة، حيث قام بزيارة إلى أحد المواقع الإنشائية في إمارة الشارقة لتفقد الإجراءات المتبعة في الموقع، وبما يضمن سلامة العمال الصحية وراحتهم وسعادتهم.

وثمنت الوزارة، التزام منشآت القطاع الخاص وتقيدها بمعايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل المختلفة، لتوفير بيئة عمل آمنة للعمال، بما يضمن صحتهم وسلامتهم، في ضوء ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف.

وتطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين، حالياً قرار حظر العمل للأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، وذلك من الساعة 12.30 ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر، وتستمر عملية تطبيق القرار حتى 15 سبتمبر المقبل.

ويأتي «حظر العمل وقت الظهيرة» للعام الـ 21 على التوالي، انطلاقاً من منهجية مستدامة تطبقها دولة الإمارات في إطار حرصها على توفير بيئة عمل آمنة تستجيب لأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية، بما يجنب القوى العاملة الإصابات والأضرار التي قد تنتج جراء العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف.

ويتضمن القرار، تطبيق حزمة من الإجراءات والضوابط الوقائية التي تستهدف حماية العمال من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، فضلاً عن تطبيق وتنفيذ مجموعة من مبادرات التوعية والإرشاد بالمشاركة مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

وأطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حملة الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض، للعام الرابع عشر على التوالي، تحت شعار «سلامتكم غايتنا»، بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى كافة أفراد المجتمع بمخاطر الحرارة المرتفعة، وتشجيع الفئات المجتمعية التي تتطلب أعمالهم التعرض لأشعة الشمس على اتخاذ الإجراءات الوقائية، التي تجنبهم الوصول إلى مرحلة الإصابة بالإنهاك الحراري.

وتتضمن الحملة، جولات ميدانية للمواقع الإنشائية، ومحاضرات توعية تثقيفية لإيصال المعلومة الصحية إلى مختلف الشرائح المجتمعية ومن جميع الجنسيات، بما يضمن اتباع السلوكيات الصحيحة، وتعزيز الوعي بالمخاطر الصحية للإنهاك الحراري، والعمل على أهمية توفير بيئة عمل آمنة.

كما تشمل الحملة، تقديم كافة أشكال الدعم والمستلزمات للفئات المستهدفة في مواقع العمل من خلال الفريق الطبي المصاحب للحملة، بما في ذلك تعريفهم بمخاطر التعرض للإنهاك وأعراضه وطرق الوقاية منه، وكيفية تقديم الإسعافات الأولية للشخص المصاب، وتزويدهم بكتيبات توعية باللغات العربية والإنجليزية والأوردو.

وتوفر الحملة بعض المستلزمات الشخصية، إلى جانب تقديم الفحوص الطبية مثل قياس ضغط الدم ومستوى السكر في الدم وفحوص الكشف عن صحة الفم والأسنان.

وتجسد الحملة التي تشارك فيها جهات عدة حكومية وخاصة ومؤسسات خيرية، الحرص على ترسيخ ثقافة الخير ومنهجية العطاء التي تأسست عليها دولة الإمارات، كما تعكس التزام الجهات المعنية بالحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، من خلال نشر الوعي الصحي لدى شرائحه كافة، وخاصة الفئات التي تتطلب أعمالها التعرض لأشعة الشمس، وتوعيتهم بمخاطر الإصابة بالإنهاك الحراري.