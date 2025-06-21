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علوم الدار

«تعاونية عجمان» تنظم دورة «استراتيجيات إدارة الضغوط»

جانب من فعاليات الدورة (من المصدر)
22 يونيو 2025 01:12

عجمان (الاتحاد)

نظمت تعاونية عجمان دورة تدريبية متخصصة بعنوان «استراتيجيات إدارة الضغوط» استهدفت فئة الوظائف القيادية في التعاونية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة الكوادر البشرية وتطوير بيئة العمل.
وقدم الدورة الدكتور سهيل البستكي، حيث تناول خلالها مجموعة من المحاور الحيوية المرتبطة بفهم الضغوط المهنية وأساليب التعامل معها، من أبرزها: تعريف الضغوط النفسية وتأثيرها المباشر على أداء وإنتاجية الموظفين. وأبرز مسببات الضغوط وأعراضها، إلى جانب آليات فعالة للتعامل معها. والمراحل المختلفة التي تمر بها الضغوط ضمن ما يعرف بـ «دورة الضغط». واستعراض الحلول العلمية والممارسات المثلى للحد من الضغوط المهنية. وتصنيف مصادر الضغوط إلى شخصية، بيئية، وتنظيمية، وتأثير كل منها على بيئة العمل.
وهدفت الدورة إلى تمكين القيادات من تطوير مهاراتهم في إدارة الضغوط واتخاذ قرارات أكثر فاعلية في مختلف الظروف، بما يسهم في خلق بيئة عمل صحية ومستدامة تعزز من أداء الفرق وتحقق أهداف التعاونية الاستراتيجية. وأشاد المشاركون بمحتوى الدورة ومستوى الطرح، مؤكدين على أهمية هذه البرامج في دعم بيئة العمل وتحفيز الأداء المؤسسي.
ومن جانبه، عبر الدكتور سهيل البستكي عن سعادته بالتفاعل الكبير من قبل الحضور، مشيراً إلى أن تنمية المهارات القيادية أصبحت ضرورة في بيئة العمل الحديثة، خصوصاً في ظل تسارع التغيرات المؤسسية والتحديات المتزايدة.
وفي هذا السياق، قال أيوب محمد، مدير عام تعاونية عجمان:
«إن تنظيم مثل هذه الدورات يأتي ضمن رؤية التعاونية الرامية إلى تطوير بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي من خلال الاستثمار في العنصر البشري». وأضاف: «نحن نؤمن بأن القيادة الفعالة تبدأ من الفهم العميق للضغوط وكيفية إدارتها، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للعملاء والمجتمع».

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