خبراء يناقشون تطورات تقييم وعلاجات الأورام

أبوظبي (وام)



انطلقت أمس، أعمال النسخة الثالثة من مؤتمر «أفضل ما في أسكو الإمارات 2025»، بتنظيم من «شركة صحة» التابعة لمجموعة «بيور هيلث»، وبالتعاون مع مستشفى توام، وذلك في فندق دوسِت تاني بأبوظبي، بمشاركة نخبة من أبرز خبراء الأورام من مختلف أنحاء العالم. ويستقطب المؤتمر، الذي يُعقد بترخيص من الجمعية الأميركية لعلم الأورام السريري «ASCO»، أكثر من 70 متحدثاً من كبار الخبراء العالميين في طب الأورام، إلى جانب نخبة من قادة الأورام الإقليميين والمحليين من دول مجلس التعاون الخليجي ودولة الإمارات، مع استعراض أكثر من 70 ورقة بحثية علمية كان لها هذا العام تأثير مباشر في تحديث العديد من الخطط العلاجية في مجال الأورام.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد سعيد بالعرج، رئيس مركز توام للأورام ونائب رئيس المؤتمر، أن المؤتمر يتضمن أكثر من سبع ورش علمية متخصصة تستهدف الأطباء المستجدين، بهدف إعدادهم وتأهيلهم للاندماج في خريطة مستقبل علاج الأورام، ومنحهم فرصة قيمة للتواصل المباشر مع نخبة من أبرز الباحثين الدوليين.

وقالت الدكتورة موزة العامري، الطبيب الاستشاري ورئيس قسم جراحة الثدي بمستشفى توام، إنه تم خلال المؤتمر الإعلان عن تأسيس «جمعية الإمارات للأورام والعلاج الإشعاعي»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتعنى بتقديم الرعاية لمرضى الأورام، والتعليم المستمر للكوادر الطبية في مجالات الأورام والعلاج الإشعاعي وجراحة الأورام، مؤكدة بدء نشاط الجمعية.