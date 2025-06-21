تجديد اعتماد برامج الدراسات العليا بـ«هندسة أميركية الشارقة»

الشارقة (وام)



جددت مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاعتماد الأكاديمي لعشرة برامج دراسات عليا بكلية الهندسة في الجامعة الأميركية في الشارقة حتى 31 أكتوبر 2031، تأكيداً لجودة هذه البرامج ومواءمتها للمعايير الوطنية والدولية في التعليم العالي. وتشمل البرامج المعتمدة، ماجستير العلوم في الهندسة الطبية الحيوية، والهندسة الكيميائية، والهندسة المدنية، وإدارة الإنشاءات، وهندسة الحاسوب، والهندسة الكهربائية، وإدارة الأنظمة الهندسية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الميكاترونية، إضافة إلى برنامج الدكتوراه في الهندسة - إدارة الأنظمة الهندسية. وأكدت مفوضية الاعتماد الأكاديمي، أن تجديد الاعتماد يأتي في إطار حرصها على ضمان جودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي في الدولة، ورفع مستوى الكفاءة الأكاديمية، بما يدعم التنمية الوطنية وتوجهات الدولة في مجالات الابتكار والبحث العلمي.

وقال الدكتور فادي أحمد العلول، عميد كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في الشارقة، إن تجديد الاعتماد يمثل تأكيداً على ريادة برامج الجامعة الأكاديمية، ويعكس الثقة المتزايدة من المجتمعين الأكاديمي والصناعي في جودة التعليم والبحث العلمي الذي تقدمه، وحرصها على إعداد كوادر هندسية قادرة على مواكبة تطورات التكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة.