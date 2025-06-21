«تنمية المجتمع» تنظم جلسات توعوية حول مبادرة «مديم» وبرنامج «نمو»

أبوظبي (الاتحاد)



نظَّمت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، بالتعاون مع مجالس أبوظبي في ديوان الرئاسة، سلسلة من الجلسات التوعوية عن مبادرة «مِديم» وبرنامج نمو الأسرة الإماراتية «نمو»، خلال شهر مايو 2025، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي بأبرز المبادرات والبرامج والخدمات الموجَّهة الشباب والأسرة.

‏وسلَّطت الجلسات الضوء على أهداف المبادرتين وأبرز منجزاتهما، وشجَّعت الشباب والمقبلين على الزواج على تبنّي هذا النهج الذي يرسِّخ الموروث الإماراتي، ويعزِّز القيم الرامية إلى بناء أُسرة سعيدة ومستقرة.

وتضمَّنت الجلسات الحوارية، التي شارك فيها معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، والمهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، لقاءات مباشرة مع أفراد المجتمع في أبوظبي، والعين، والظفرة، أجابا خلالها عن استفساراتهم، واستمعا إلى ملاحظاتهم وتجاربهم، لتطوير هذه المبادرات ذات الأثر الاجتماعي المستدام.

وأكَّدت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، أهمية التواصل المباشر مع المجتمع، والاستفادة من المجالس باعتبارها منصات فعّالة لتعزيز الحوار المجتمعي، والاستماع إلى آراء وتجارب الشباب المستفيدين من خدمات مبادرة «مِديم»، التي أسهمت في تمكينهم من بدء حياة زوجية أكثر استقراراً، بعيداً عن الضغوط المالية.

وأوضحت الدائرة، أنها مستمرة ضمن «عام المجتمع»، في التعاون مع شركائها لتطوير البرامج الاجتماعية التي تلبّي تطلُّعات الشباب والأسرة، ويأتي التعاون مع مجالس أبوظبي لتعزيز الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع في الإمارة، والاستفادة من دور المجالس كمنصات حيوية للتواصل المجتمعي الفعّال.

‏وعُقِدَت الجلسات في المجالس المجتمعية في أبوظبي والعين والظفرة، في مجلس بني ياس، ومجلس العالية، ومجلس مزيد، ومجلس المسعودي، ومجلس محمد المحمود، ومجلس مدينة زايد في منطقة الظفرة.