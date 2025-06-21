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«زايد العليا» تحتفي بعيد الأب برسائل مؤثرة

مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم (من المصدر)
22 يونيو 2025 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

في مشهد إنساني مؤثر يعكس أسمى معاني الحب والوفاء، نفذت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مبادرة نوعية بمناسبة «عيد الأب»، تمثلت في تبادل رسائل مصورة بين طلاب المؤسسة من أصحاب الهمم وآبائهم، احتفاءً بدور الأب ومكانته في حياة الأبناء، وتقديراً لما يقدمه الأبناء بدورهم من عطاء وإنجاز. وفي مقاطع الفيديو التي عُرضت خلال المناسبة، عبّر عدد من الآباء عن فخرهم واعتزازهم الكبير بأبنائهم، مؤكدين أن انخراطهم في ورش التأهيل المهني التابعة للمؤسسة، وما يحققونه من إنتاج وتميّز، إنما يمثل مصدر فخر للأسرة بأكملها. وشدّد بعضهم على أن أبناءهم أصحاب الهمم لا يُلهمون عائلاتهم فحسب، بل يُقدمون نموذجاً مشرقاً في المثابرة والعمل المنتج داخل المجتمع. وفي المقابل، عبّر الأبناء من أصحاب الهمم، عن مشاعرهم الصادقة تجاه آبائهم، بكلمات مؤثرة عكست الحب والامتنان لما يقدمه الآباء من دعم وتوجيه ورعاية يومية.
وأكدت مؤسسة زايد العليا أن هذه المبادرة تأتي ضمن برامجها الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية، وغرس ثقافة التقدير المتبادل بين الأبناء والآباء. وأشارت إلى أن ورش التأهيل المهني تمثل ركيزة أساسية في تمكين الطلاب من أصحاب الهمم، حيث يُتاح لهم الانخراط في سوق العمل وتقديم إنتاج فعلي يحمل علامة النحلة المميزة لإنتاج أصحاب الهمم، بما يعزز من استقلاليتهم ويساهم في دمجهم في المجتمع.
وأكدت المؤسسة أن هذه المبادرات ليست مجرد فعاليات رمزية، بل تمثّل جزءاً من رؤية إنسانية شاملة تهدف إلى تمكين أصحاب الهمم، والاحتفاء بإنجازاتهم، وتعزيز التلاحم الأسري الذي يعدّ أساساً لكل تطور ونجاح.

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