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محمد بن راشد: سيبقى رهاننا على الشباب لبناء مستقبل أفضل وأجمل لبلادنا

محمد بن راشد
22 يونيو 2025 14:11

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، احتفاله مع فريق عمله في المكتب التنفيذي بمرور 25 عاماً على تأسيس المكتب. وأكد سموه أن المكتب  التنفيذي خلال 25 عاماً كان مصنعاً للأفكار وداعماً لاتخاذ القرار ومسرّعاً للتغيير.

وأكد سموه أن رهاننا على الشباب وأفكارهم وسرعتهم سيبقى لبناء مستقبل أفضل وأجمل لبلادنا. وفق الحساب الرسمي لسموه على منصة إكس.

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وقال سموه:" احتفلت مع فريق عملي في المكتب التنفيذي بمرور 25 عاماً على تأسيس المكتب . خلال 25 عاماً كان المكتب التنفيذي مصنعاً للأفكار.. وداعماً لاتخاذ القرار.. ومسرّعاً للتغيير.. وذراعاً تنفيذياً لرؤيتنا في صنع المستقبل.   مشاريع المكتب في كافة المجالات الحكومية.. والاقتصادية.. والمجتمعية.. والتقنية ستبقى نموذجاً لطريقتنا في العمل.. وأسلوبنا الفريد في صنع وتسريع التغيير وتمكين واحتضان الأفكار.. ورفع السقف أمام كوادرنا الشابة. شكرنا وتقديرنا لفريق عملنا عبر ربع قرن من الإنجاز وهم خلف الكواليس.. وسيبقى رهاننا على الشباب.. وأفكارهم.. وسرعتهم لبناء مستقبل أفضل وأجمل لبلادنا".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المكتب التنفيذي
محمد بن راشد
دبي
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