"الرقابة النووية": لا تأثيرات على الدولة نتيجة التطورات في إيران

طمأنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الجمهور بأن الجهات الوطنية المختصة تتابع عن كثب تطورات الوضع المرتبط بالمنشآت النووية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكدت الهيئة أنها على اطلاع ومتابعة مستمرة للمستجدات، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، وتستلم بشكل دوري التحديث من القنوات الرسمية.

وقالت الهيئة إنه بناء على المتابعة المستمرة للموقف فإنها تؤكد على عدم وجود تأثيرات على الدولة نتيجة هذه التطورات، وتدعو الجمهور الكريم إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنب تداول الشائعات والأخبار غير المؤكدة.