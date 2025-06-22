الإثنين 23 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الرقابة النووية": لا تأثيرات على الدولة نتيجة التطورات في إيران

"الرقابة النووية": لا تأثيرات على الدولة نتيجة التطورات في إيران
22 يونيو 2025 14:18

طمأنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الجمهور بأن الجهات الوطنية المختصة تتابع عن كثب تطورات الوضع المرتبط بالمنشآت النووية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأكدت الهيئة أنها على اطلاع ومتابعة مستمرة للمستجدات، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، وتستلم بشكل دوري التحديث من القنوات الرسمية. 
وقالت الهيئة إنه بناء على المتابعة المستمرة للموقف فإنها تؤكد على عدم وجود تأثيرات على الدولة نتيجة هذه التطورات، وتدعو الجمهور الكريم إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنب تداول الشائعات والأخبار غير المؤكدة.

أخبار ذات صلة
إسرائيل تشن هجوماً جديداً على إيران
رئيس الدولة ونائباه يهنئون دوق لوكسمبورغ باليوم الوطني لبلاده
المصدر: وام
الهيئة الاتحادية للرقابة النووية
إيران
الإمارات
الرقابة النووية
آخر الأخبار
النصر يتفق مع رونالدو على التجديد حتى 2026
الرياضة
النصر يتفق مع رونالدو على التجديد حتى 2026
اليوم 13:31
مدفيديف بين العشرة الأوائل وفوندروشوفا تتقدم 91 مركزاً
الرياضة
مدفيديف بين العشرة الأوائل وفوندروشوفا تتقدم 91 مركزاً
اليوم 13:22
الذكاء الاصطناعي يقتحم عالم المتاحف ويُصلح ما أفسده الزمن
الترفيه
الذكاء الاصطناعي يقتحم عالم المتاحف ويُصلح ما أفسده الزمن
اليوم 13:10
هل يسرق ChatGPT قدراتنا العقلية؟ نتائج صادمة من تجربة علمية
التعليم والمعرفة
هل يسرق ChatGPT قدراتنا العقلية؟ نتائج صادمة من تجربة علمية
اليوم 13:06
أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية تطلق برنامج «نوخذة أبوظبي»
الرياضة
أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية تطلق برنامج «نوخذة أبوظبي»
اليوم 12:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©