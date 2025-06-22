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"شرطة أبوظبي" و"أبوظبي للدفاع المدني" تطلقان حملة "صيِّف بأمان"

"شرطة أبوظبي" و"أبوظبي للدفاع المدني" تطلقان حملة "صيِّف بأمان"
22 يونيو 2025 15:13

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني النسخة السادسة من حملة «صيِّف بأمان»، ضمن استراتيجيتها في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع وأمن الطرق. وتستمر الحملة حتى 31 أغسطس 2025، بهدف توعية الجمهور بالالتزام بالتدابير الوقائية واشتراطات السلامة الضرورية لقضاء صيف آمن.

وتشارك هيئة أبوظبي للدفاع المدني في الحملة من خلال تقديم برامج توعوية ومبادرات ميدانية تهدف إلى تعزيز الوقاية من الحرائق والحوادث خلال فصل الصيف، في إطار جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة السلامة، وحماية الأرواح والممتلكات، والحد من المخاطر المرتبطة بالموسم، ما يعزِّز أمن وسلامة مجتمع إمارة أبوظبي.

وتركِّز الحملة على توعية أفراد المجتمع بالإرشادات الضرورية لقضاء فصل الصيف دون حوادث، وتقدِّم رسائل توعية لأولياء الأمور بضرورة متابعة الأبناء، وعدم ترك الأطفال في المسابح من دون رقابة، أو تركهم في المركبات للتسوق، ما يُعرِّضهم لحوادث الاختناق. وتحثُّ الحملة الأُسر على حماية الأبناء من استخدام الألعاب الإلكترونية العنيفة التي تُنمّي العدوانية لدى الأطفال والمراهقين، إلى جانب الآثار النفسية الوخيمة التي تصل إلى حدِّ الإدمان، والانعزال والانفصال عن الواقع.

 وتتعدَّد وسائل التوعية في الحملة لتشمل الوسائل الإعلامية الرقمية والمرئية والمسموعة والمقروءة، والمجالس المجتمعية، والتواصل المباشر مع الجمهور، إلى جانب تقديم النصائح والإرشادات لقيادة آمنة للمركبات بلا حوادث.

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 وأكَّدت شرطة أبوظبي أهمية تعزيز الوقاية والسلامة، والالتزام بالنصائح والإرشادات الشرطية والأمنية، لتعزيز حماية المساكن والممتلكات والأرواح، مناشدة الجمهور باتخاذ الإجراءات الوقائية في منازلهم عند السفر لتجنُّب الحرائق، ودعتهم إلى حفظ الأموال والمقتنيات الثمينة في أماكن آمنة كالبنوك أو الخزائن المؤمَّنة جيداً، واستخدام التقنيات والأنظمة الذكية المتصلة بأجهزة الإنذار.

وأكدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني أهمية دور المجتمع في دعم الجهود الوقائية، داعية جميع الأفراد والمؤسسات إلى الالتزام بشروط السلامة وتبني السلوكيات الوقائية، لأن السلامة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع.

وحثَّت شرطة أبوظبي السائقين على فحص إطارات مركباتهم، والتأكُّد من سلامتها وعدم إصابتها بأيِّ تلف أو تشققات قد تسبِّب انفجار الإطار ووقوع الحوادث المرورية الجسيمة، وأكَّدت شرطة أبوظبي ضرورة التزام السائقين بتدابير السلامة والوقاية من حوادث حرائق المركبات نتيجة ارتفاع درجات حرارة الجو، ودعت الجمهور إلى تعزيز سُبُل التعاون المشترك من خلال تقديم المعلومات الأمنية عبر أمان على الرقم 8002626، أو عن طريق إرسال رسالة نصية إلى 2828، أو عبر البريد الإلكتروني: aman@adpolice.gov.ae.

وتشارك في الحملة مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، وإدارة الشرطة المجتمعية في قطاع الأمن الجنائي، ومديرية المرور والدوريات الأمنية، وإدارة الأدلة الجنائية، وإدارة الإعلام الأمني، وإدارة المعلومات الأمنية، وشركة ساعد للأنظمة المرورية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
الدفاع المدني
شرطة أبوظبي
فصل الصيف
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