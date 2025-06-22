"التربية": ضوابط جديدة في تدريس "العربية" و"الإسلامية"

دينا جوني (أبوظبي) اعتمدت وزارة التربية والتعليم دليلاً جديداً يحدد ضوابط إلزامية لتدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية والمفاهيم الاجتماعية في مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الخاصة، وذلك ابتداءً من العام الدراسي 2025 - 2026، ليشمل جميع أنواع المناهج المعتمدة في تلك المدارس.

ويهدف القرار إلى ترسيخ منظومة القيم الوطنية، وتعزيز الهوية لدى الطلبة منذ سن مبكرة، عبر دمج هذه المواد في البرنامج اليومي لرياض الأطفال، وتدريسها بأساليب تربوية تتناسب مع الخصائص العمرية للطلبة.

وبحسب الدليل، ستُدرَّس مادة اللغة العربية بواقع 200 دقيقة أسبوعياً، بمعدل 40 دقيقة يومياً، على أن يتم رفع المدة تدريجياً إلى 300 دقيقة أسبوعياً، أي 60 دقيقة يومياً، بدءاً من العام الدراسي 2027 - 2028.

أما مادة التربية الإسلامية، فستُدرَّس للطلبة المسلمين فقط، بواقع 90 دقيقة أسبوعياً، يمكن توزيعها على ثلاث حصص مدة كل منها 30 دقيقة، أو حصتين مدة كل منهما 45 دقيقة.

وفيما يتعلق بالمفاهيم الاجتماعية، ستلزم الوزارة المدارس الخاصة بدمج مفاهيم الأسرة، وجغرافية دولة الإمارات، والبيئة المحلية، ضمن المواد الدراسية، مع التركيز على إيصال هذه المفاهيم بطريقة مبسطة تعتمد على أسلوب التعليم باللعب، سواء داخل الصف أو في الأنشطة اليومية خارج الصف خلال اليوم الدراسي.

ويعكس هذا التوجه التزام الدولة بتنشئة أجيال واعية ومرتبطة بجذورها الثقافية والاجتماعية، وقادرة على التفاعل الإيجابي مع بيئتها المحلية والعالمية منذ مراحل التعليم المبكرة.