رئيس قسم الوقاية من المخدرات بوزارة الداخلية لـ «الاتحاد»: دور حيوي للأسرة في التصدي لآفة المخدرات

جمعة النعيمي (أبوظبي)



لليوم الرابع على التوالي، تواصلت فعاليات ملتقى الوقاية من المخدرات، الذي تنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع مجلس مكافحة المخدرات والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وذلك في غاليريا مول جزيرة المارية، وتستمر فعاليات الملتقى حتى 29 يونيو الجاري تحت شعار: «أسرة واعية.. مجتمع آمن». ويأتي هذا الملتقى في إطار جهود وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز التوعية المجتمعية وحماية الأفراد، لا سيما فئة الشباب، من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية.

وشهد اليوم الرابع سلسلة من الورش التفاعلية والجلسات الاستشارية النفسية والاجتماعية، إلى جانب أنشطة وفعاليات عائلية تهدف إلى تعزيز التماسك الأسري، باعتباره خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الآفة.

بدورها، أكدت لمياء أحمد الزعابي، رئيس قسم الوقاية من المخدرات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن الملتقى يمثل منصة شاملة لنشر الثقافة الوقائية، مشددة على أن الأسرة الواعية تعد ركيزة أساسية في جهود الوقاية من المخدرات. وأضافت: «نعمل على توسيع دائرة الشراكة المجتمعية من أجل الوصول إلى بيئة خالية من المخدرات». ولفتت إلى أن التركيز ينصب على بناء وعي حقيقي يبدأ من داخل المنزل، موضحة أن الملتقى يقدم أدوات عملية للأهل والمربين والمعلمين تساعدهم على اكتشاف العلامات المبكرة للتعاطي، والتعامل معها بوعي ومسؤولية. كما أكدت الزعابي أن التفاعل الكبير من الجمهور مع الأنشطة وورش العمل خلال الأيام الماضية، يعكس اهتماماً متزايداً بقضايا التوعية، مما يسهم في تعزيز فاعلية الرسائل التثقيفية المقدمة ضمن هذا الحدث الوطني المميز.