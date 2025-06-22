الإثنين 23 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

1.5 مليون مستفيد من «سر بأمان» للتوعية بمخاطر المخدرات

توعية المتقدمين للحصول على رخص القيادة بأضرار المخدرات (من المصدر)
23 يونيو 2025 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

استفاد 1.5 مليون شخص على مستوى الدولة من مبادرة «سر بأمان»، خلال 4 سنوات، والتي قدمت خدماتها للمتقدمين للحصول على رخصة قيادة المركبات في معاهد تدريب «السياقة» على مستوى الدولة، والمتقدمين بإمارة أبوظبي للحصول على رخصة القيادة ضمن المنهج المعتمد لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، وتعاون في تنفيذ المبادرة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.
وأوضح العميد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، أن مبادرة «سر بأمان» ليست مجرد مادة تعليمية، بل إطار شامل يعمل على زيادة الفهم والوقاية والتعاون الحكومي والمجتمعي، لحماية المجتمع من تبعات تعاطي المخدرات، خصوصاً فيما يتعلق بالسلامة المرورية.
أكد العميد الظاهري نجاح مبادرة «سر بأمان» في تحقيق أهدافها عبر تطبيق آلية دقيقة لتدريس المنهج باللغات الخمسة، وهي «العربية والإنجليزية والبشتو والأوردو والماليالام»، كما أسهمت بدور ريادي في نشر الوعي بمخاطر المواد المخدرة وتأثيراتها السلبية على صحة الإنسان وسلامته، وإيصال هذه الرسالة إلى قطاعات واسعة من المجتمع.
وأشاد بالجهود والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على المستوى الاتحادي والمحلي، والمؤسسات المجتمعية المعنية في تعزيز الوعي من مخاطر تعاطي المخدرات ومعالجة الإدمان عليها، ووقاية المجتمع من تداعياتها الخطيرة على الشباب، إسهاماً في حماية الجميع وتحقيق الهدف الأسمى في خلق مجتمع الأمن والأمان.
من جهته، أكد عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، اهتمام المؤسسة بدعم المبادرة، من خلال التعاون مع شرطة أبوظبي في تقديم لغة الإشارة لأصحاب الهمم من المتقدمين للحصول على رخصة القيادة، مما أسهم في نشر مبادرة «سر بأمان»، وخصوصاً بين المتقدمين من فئة الصم، وتعريفهم بقوانين وأنظمة المرور، إلى جانب التوعية بأضرار المخدرات، وذلك ضمن عدد من المبادرات الساعية لتمكينهم، ولتأصيل الدمج بكل أنواعه.
من جانبه، قال خالد عامر الشميلي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لقيادة السيارات «الشريك الاستراتيجي في المبادرة»، إن مبادرة «سر بأمان» نجحت بامتياز في تحفيز وتوعية المتقدمين للحصول على رخص القيادة بأضرار المخدرات، مشيداً بجهود مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي على تبنيها هذه المبادرة الهادفة، ضمن المنهج المعتمد لـ «الإمارات لتعليم قيادة السيارات»، متضمنة معلومات وافية عن أضرار المخدرات، وصولاً إلى أكبر شريحة في المجتمع، لنشر التوعية بمخاطر هذه الآفة.

تقنيات متطورة
أوضح العقيد محمد سليم العامري، نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات في منطقة العين، أن شرطة أبوظبي تواصل جهودها في توظيف التقنيات الأمنية المتطورة، والكفاءات البشرية العالية، لحماية المجتمع من هذه الآفة، مشيراً إلى أنه تمت توعية المتقدمين لرخصة القيادة بمخاطر التعاطي، من خلال تضمين مادة التوعية من أضرار المخدرات ضمن مقررات «تعليم القيادة»، لتصبح إحدى المواد التي يتطلب معرفتها للحصول على رخصة القيادة
ولفت إلى أن عدد المستفيدين من المبادرة، خلال الفترة الماضية، يعكس جهود شرطة أبوظبي في التوعية من آفة المخدرات، ويعزز وقاية المجتمع على مدار العام، على نحو يسهم في حماية الجميع من مخاطرها.

أخبار ذات صلة
توعية الجمهور بالالتزام بتدابير الوقاية والسلامة لقضاء صيف آمن
رئيس قسم الوقاية من المخدرات بوزارة الداخلية لـ «الاتحاد»: دور حيوي للأسرة في التصدي لآفة المخدرات
مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات
الأمن الجنائي
شرطة أبوظبي
مكافحة المخدرات
المخدرات
آخر الأخبار
النصر يتفق مع رونالدو على التجديد حتى 2026
الرياضة
النصر يتفق مع رونالدو على التجديد حتى 2026
اليوم 13:31
مدفيديف بين العشرة الأوائل وفوندروشوفا تتقدم 91 مركزاً
الرياضة
مدفيديف بين العشرة الأوائل وفوندروشوفا تتقدم 91 مركزاً
اليوم 13:22
الذكاء الاصطناعي يقتحم عالم المتاحف ويُصلح ما أفسده الزمن
الترفيه
الذكاء الاصطناعي يقتحم عالم المتاحف ويُصلح ما أفسده الزمن
اليوم 13:10
هل يسرق ChatGPT قدراتنا العقلية؟ نتائج صادمة من تجربة علمية
التعليم والمعرفة
هل يسرق ChatGPT قدراتنا العقلية؟ نتائج صادمة من تجربة علمية
اليوم 13:06
أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية تطلق برنامج «نوخذة أبوظبي»
الرياضة
أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية تطلق برنامج «نوخذة أبوظبي»
اليوم 12:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©