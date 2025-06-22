«كهرباء الشارقة» تحصل على شهادتي «آيزو» في السلامة والبيئة

الشارقة (الاتحاد)



أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة الحصول على شهادتي الآيزو 14001:2015 في مجال إدارة البيئة، وشهادة 45001:2018 في مجال الصحة والسلامة المهنية، وذلك بعد انتهاء إدارة الاستراتيجية والتطوير المؤسسي من الإشراف على تنفيذ المشروع خلال الربع الأول من عام 2025 في عدد من إدارات «الهيئة».

وأكد ماجد عيسى حريمل الشامسي، المدير التنفيذي للدعم المؤسسي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية واستراتيجية الهيئة في الابتكار والجودة، والاستمرار في العمل على تنفيذ مزيد من المبادرات التي تدعم توفير أفضل بيئة عمل وتطوير الخدمات المؤسسية. وأشار الشامسي إلى أن «الهيئة» حصلت على شهادة «آيزو» الصحة والسلامة المهنية 45001:2018، بعد أن تم تطبيق المعايير والمواصفات على 6 إدارات بالهيئة، تشمل المخازن المركزية، التحكم والرقابة، الغاز الطبيعي، نقل الطاقة، إدارة كلباء، إدارة خورفكان، كما حصلت «الهيئة» على مواصفة آيزو إدارة البيئة 14001:2015، بعد تطبيق المعايير والمواصفات بإدارة إنتاج الكهرباء «محطة اللية».