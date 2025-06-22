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علوم الدار

الرئيس الأرميني يستقبل أمين عام اللجنة العليا للأخوة الإنسانية

الرئيس الأرميني خلال استقبال خالد الغيث (وام)
23 يونيو 2025 01:22

يريفان (وام)

استقبل فاهاغن خاتشاتوريان، رئيس جمهورية أرمينيا، السفير الدكتور خالد الغيث، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، بالتزامن مع مشاركته في المؤتمر الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية الذي استضافته العاصمة يريفان. وأشاد خاتشاتوريان، خلال اللقاء، بجهود السفير الدكتور خالد الغيث في مجالات تعزيز ونشر قيم التسامح والقيم الإنسانية العالمية بوجه عام.
وناقش الجانبان سبل توسيع التعاون في مجالات التعليم وبرامج الشباب والمبادرات الثقافية لتعزيز الروابط بين الشعوب في ضوء الشراكة المتنامية بين أرمينيا والإمارات، وأكدا أهمية تعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل بوصفها أسساً للسلام الإقليمي.

 

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