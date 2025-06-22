3400 حافظ يسجلون للمشاركة في «دبي للقرآن»

دبي (الاتحاد)



أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أن التسجيل للمشاركة في مسابقتها الدولية بدورتها الـ 28 لعام 2026، شهد إقبالاً قياسياً خلال ثلاثة أسابيع فقط من إطلاق الدورة الثامنة والعشرين، بعد الإضافات النوعية التي أقرها مجلس أمناء الجائزة ضمن الرؤية التطويرية الجديدة للجائزة.

وكشف أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، رئيس مجلس أمناء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عن أن إجمالي حفظة القرآن المتقدمين وصل إلى أكثر من 3400 حافظ للقرآن من 85 دولة حول العالم، ما يؤكد مكانة وسمعة هذه الجائزة والحرص على المشاركة فيها.

وقال: إن هذا العدد الذي يمثل قفزة كبيرة قياساً بالدورات السابقة، جاء نتيجة الرؤية التي تنفذها الجائزة للتوسع في أعداد المشاركين من حول العالم، وتوسيع أنشطتها وتأثيرها الدولي، حيث تم فتح باب المشاركة للإناث للمرة الأولى من خلال فئة خاصة بهن، كما أتاحت الجائزة الفرصة للمشاركة عبر الترشح الشخصي المباشر، إلى جانب الترشيح المعتاد من دولة المشارك نفسها أو من قبل مركز إسلامي معتمد.