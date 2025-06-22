الإثنين 23 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المركز المرجعي بـ «أبوظبي للزراعة».. إنجازات رائدة في أبحاث صحة الإبل عالمياً

كفاءة تشخيصية عالية وجاهزية للتصدي للأوبئة (وام)
23 يونيو 2025 01:22

أبوظبي (وام)

يجسد المركز المرجعي المتعاون في أمراض الإبل، التابع لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، جهود الدولة ومؤسساتها المختلفة الرائدة في مجال دعم استدامة قطاع الإبل، وتعزيز ريادته العالمية. وحصل المركز على اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH) في مايو 2022، ويعد الأول من نوعه عالمياً.
وتزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للإبل، الذي يصادف 22 يونيو من كل عام، أصدرت «الهيئة» تقريراً عن أبرز مبادرات وإنجازات المركز.
وخلال العام الماضي، قدم المركز نحو 200 تحليل مخبري متقدم، إضافة إلى تحليل أكثر من 300 ألف عينة من الإبل، ليجسد كفاءته التشخيصية العالية وقدرته وجاهزيته للتصدي للأوبئة و الطوارئ الصحية.
وأجرى المركز تحاليل التسلسل الجيني لـ 50 مسبباً مرضياً، أسهمت في تحديد السلالات و«العترات» الممرضة، مما مكن السلطات من اتخاذ إجراءات مكافحة فعالة للأمراض الوبائية، وأضاف 47 تسلسلاً جينياً جديداً إلى بنك الجينات العالمي، مما يعزز مكانة الدولة الرائدة في أبحاث أمراض الإبل.
وفي إنجاز علمي غير مسبوق، تمكن خبراء المركز من رصد فيروس «ويسلبرون» في عينات إكلينيكية وتشريحية من إبل إثيوبية مريضة، وهو اكتشاف أتاح المجال لاكتشاف أسباب النفوق الغامض للإبل الإثيوبية.
وفي إطار تعزيز دوره الريادي، أطلق المركز أول بنك حيوي في الدولة بمواصفات عالمية بسعة تخزين تفوق مليون عينة، بهدف حفظ المواد المرجعية والخلايا المتخصصة لتشخيص أمراض الإبل والحيوانات الأخرى، وتعزيز منظومة الأمن الحيوي، إلى جانب إجراء البحوث العلمية المتخصصة.
وقالت أسماء عبدي محمد، مدير إدارة شؤون الأمن الحيوي في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إن المركز المرجعي المتعاون لأمراض الإبل يعد تتويجاً لرؤية القيادة الرشيدة في الحفاظ على إرثنا الثقافي وتراثنا الوطني، وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والبحوث العلمية.
وأوضحت أن «دولة الإمارات بادرت بتبني مقترح اللجنة العلمية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية خلال اجتماعات أبوظبي وإيطاليا عامي 2014-2015، لإنشاء مركز متخصص في أمراض الإبل بالشرق الأوسط، سعياً لسد الفجوة المعرفية، ورفع القدرات التشخيصية، وإجراء الدراسات الوبائية ونقل المعرفة».

أخبار ذات صلة
الذكاء الاصطناعي.. تشخيص دقيق وعلاج أكثر فاعلية للسرطان
جامعة خليفة تتقدم 25 مركزاً في تصنيف «كيو إس» لعام 2026
أبوظبي
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
الإبل
الزراعة
المنظمة العالمية للصحة الحيوانية
آخر الأخبار
النصر يتفق مع رونالدو على التجديد حتى 2026
الرياضة
النصر يتفق مع رونالدو على التجديد حتى 2026
اليوم 13:31
مدفيديف بين العشرة الأوائل وفوندروشوفا تتقدم 91 مركزاً
الرياضة
مدفيديف بين العشرة الأوائل وفوندروشوفا تتقدم 91 مركزاً
اليوم 13:22
الذكاء الاصطناعي يقتحم عالم المتاحف ويُصلح ما أفسده الزمن
الترفيه
الذكاء الاصطناعي يقتحم عالم المتاحف ويُصلح ما أفسده الزمن
اليوم 13:10
هل يسرق ChatGPT قدراتنا العقلية؟ نتائج صادمة من تجربة علمية
التعليم والمعرفة
هل يسرق ChatGPT قدراتنا العقلية؟ نتائج صادمة من تجربة علمية
اليوم 13:06
أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية تطلق برنامج «نوخذة أبوظبي»
الرياضة
أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية تطلق برنامج «نوخذة أبوظبي»
اليوم 12:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©