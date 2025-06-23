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علوم الدار

«الطاقة والبنية التحتية» تُطلق المرحلة الثانية من تصفير البيروقراطية

«الطاقة والبنية التحتية» تُطلق المرحلة الثانية من تصفير البيروقراطية
23 يونيو 2025 12:06

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية اليوم، إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تصفير البيروقراطية للخدمات الحكومية في الوزارة، والتي تهدف إلى إعادة تصميم الخدمات بشكل جذري من خلال خفض عدد الخطوات، وتقليل المستندات والحقول واختصار الزمن اللازم لتقديم الخدمة والحصول عليها، بما يحقق رضا المتعاملين، ويتجاوز توقعاتهم. جاء ذلك، خلال الملتقى الأول لتصفير البيروقراطية لعام 2025 الذي عقد في دبي، بحضور عدد من قيادات الوزارة والجهات المعنية، ضمن جهودها الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز تجربة المتعاملين، وذلك في إطار دعم مستهدفات حكومة دولة الإمارات في تسريع وتيرة التحول الحكومي، وتقديم خدمات استباقية وفعالة. وتم الإعلان، خلال الملتقى، عن جائزة وزير الطاقة والبنية التحتية لـ «تصفير البيروقراطية»، لتكريم أفضل الممارسات في مجال تقليل الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين، وذلك ضمن جهود تحفيز موظفي الوزارة على تبني ثقافة الابتكار والريادة في تقديم الخدمات، وإشراك الشركاء والمتعاملين في جهود التصفير.

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المصدر: وام
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وزارة الطاقة والبنية التحتية
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