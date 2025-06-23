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بلدية مدينة أبوظبي تنظم فعالية "صيّف معانا" لإسعاد أفراد المجتمع في مدينتي محمد بن زايد وشخبوط

بلدية مدينة أبوظبي تنظم فعالية "صيّف معانا" لإسعاد أفراد المجتمع في مدينتي محمد بن زايد وشخبوط
23 يونيو 2025 17:00

تحرص دائرة البلديات والنقل، ممثلة في بلدية مدينة أبوظبي، على تعزيز دورها المجتمعي، عبر تنظيم فعاليات ترفيهية على مدار العام، تساهم في تفعيل مرافق البلدية، وإسعاد أفراد المجتمع، حيث نظمت ضمن هذا الإطار فعالية "صيّف معانا"، في كل من ساحة مدينة محمد بن زايد، وحديقة مدينة شخبوط، بهدف توفير وجهات ترفيهية تناسب كافة أفراد الأسرة.

وتضمنت الفعالية مجموعة من البرامج والفقرات المجتمعية والترفيهية التي تناسب كافة الفئات، حيث شهدت ساحة مدينة محمد بن زايد تنظيم عدد من الورش المتنوعة للأطفال، الذين استمتعوا بالألعاب المائية والمسابقات التشويقية، وكذلك الورش التوعوية للجمهور، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع كل من: القيادة العامة لشرطة أبوظبي، هيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مجموعة تدوير، مستشفى nmc ، خيمة زمان، حضانة رد وود.

كما يتم تنظيم العديد من الأنشطة والبرامج الترفيهية والتوعوية، ضمن فعالية "صيّف معانا" في "حديقة شخبوط 29" بمدينة شخبوط، التي تستهدف الأطفال ومختلف فئات المجتمع، بهدف إسعاد زوار الحديقة، وتفعيل المرافق البلدية، وخلق أجواء ترفيهية عائلية ممتعة لكافة أفراد الأسرة، وكذلك تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص.

ويستمتع زوار "حديقة شخبوط 29" بمجموعة من البرامج المجتمعية والأنشطة الترفيهية، من بينها الألعاب المائية، والورش والمسابقات المخصصة للأطفال، والتي يتخللها توزيع الجوائز والهدايا على الفائزين والمشاركين، كما يتم تنظيم مجموعة من الورش التوعوية لزوار الحديقة، بهدف رفع مستوى الوعي لديهم بأهمية اتباع التعليمات في الحدائق العامة، والحفاظ على مرافقها وكفاءتها، لتبقى وجهات ترفيهية مفضلة لكافة أفراد الأسرة. 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أبوظبي
بلدية مدينة أبوظبي
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